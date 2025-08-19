    Cruz Azul

    Cruz Azul e Inter Miami no se ponen de acuerdo por el argentino Gonzalo Piovi

    Javier Mascherano también confirmó el interés y aseguró que también tienen otras opciones.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Cruz Azul e Inter Miami en guerra por Gonzalo Piovi

    Han sido días de tensión en La Noria tras darse a conocer que el Inter Miami inició negociaciones con Cruz Azul por el argentino Gonzalo Piovi, algo que desajustaría la maquinaria de Nicolás Larcamón.

    Este día, nuestro Insider, Adrián Esparza, nos informó que las negociaciones se han detenido, ya que los equipos son lo que no han llegado a un acuerdo.

    “Las negociaciones con Inter Miami se estancaron en las últimas horas ya que por ahora no hay acuerdo entre equipos por el plazo de los pagos del fichaje”.

    Cabe recordar que la ventana de fichajes en la MLS está por terminar, por lo que las próximas horas son vitales para que el futuro del argentino se defina.

    Por lo pronto, Gonzalo Piovi sigue formando parte activa del equipo, fue titular el sábado pasado en el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, en el que la Máquina salió con el triunfo por marcador de 3-2, el defensa jugó todo el partido.

    Mascherano confirma el interés del Inter Miami por Gonzalo Piovi

    El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano habló este día en conferencia de prensa previa a su duelo de la Leagues Cup en la que enfrentarán a los Tigres.

    “Si bueno, no lo voy a negar, lo de Gonzalo ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club. De ahí a decirte algo más, no te puedo decir más, pero también el club está trabajando en otra opción ofensiva. Y lo que si te puedo decir es que es que esperamos que no haya ninguna salida”.

    Video Gonzalo Piovi al Inter Miami: Mascherano por fin habla del tema

