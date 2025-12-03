Gilberto Mora será uno de los jugadores a seguir en el Mundial 2026 y no solo para los aficionados mexicanos sino también para clubes europeos que lo visorearán en busca de un futuro fichaje una vez que cumpla 18 años.

Incluso, el futbolista de Xolos fue incluido en un ranking hecho por el prestigioso medio The Athletic de los 100 mejores jugadores que disputarán el Mundial 2026.

Gilberto Mora sorprende ocupando la posición 97 y es uno de los tres representantes de Concacaf. Los otros dos son el estadounidense Christian Pulisic, en el lugar 39, y el canadiense Alphonso Davies, en la posición 43.

El ranking lo lidera Kylian Mbappé y el top 10 lo completan Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma. Cristiano Ronaldo aparece hasta el lugar 25.

La lista se basa en cinco puntos: su forma actual, rendimiento histórico, importancia para su selección, su valor de transferencia y su calificación en el FC26, sí, aunque no lo creas, y es que para The Athletic, el videojuego “realiza una sorprendente cantidad de investigaciones sobre cómo se califica a los jugadores”.

Esto es lo que dice The Athletic sobre Gilberto Mora: “Ya aclamado como un talento generacional, ocupará un lugar mucho más alto en la edición 2030 de esta lista si continúa su ascendente trayectoria profesional.

“Debutó en la Liga MX a los 15 años, es el jugador más joven de la selección absoluta de México a los 16 y se perfila como una estrella mundialista a los 17, antes de su inevitable traslado a Europa”.