Video La exquisita comparación a Gilberto Mora con una estrella mundial

La irrupción de Gilberto Mora en el futbol mexicano sigue acaparando reflectores a nivel mundial, al grado de recibir un nuevo apodo que lo compara con una estrella mundial.

Morita apenas anotó gol ante Chivas con Xolos en partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero el futbolista con el que fue relacionado hizo lo mismo este fin de semana.

PUBLICIDAD

El medio de Inglaterra, The Touchline, que tiene más de un millón de seguidores en X (antes Twitter), fue el que realizó un posteo en redes sociales con su partido al lado de Pedri.

En el texto se le pone al juvenil mexicano como " The Mexican Pedri", con referencia al jugador del Barcelona, con el que ven que tiene un estilo de juego similar.

Gilbero Mora suma seis juegos disputados, titular en cinco, para sumar 395 minutos sobre la cancha en este Apertura 2025, aunque su aporte se ha visto reflejado con tres goles a lo largo del presente torneo.

El mexicano, de apenas 16 años, no fue convocado al microciclo de Selección Mexicana esta semana, pero sí para la Sub-20 que se prepara para el Mundial de la especialidad.