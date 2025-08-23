Video Resumen | Chivas empata con Xolos a 3 y protagonizan el partido de la jornada

Chivas no ganó en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero como si lo hubiera hecho: un empate espectacular en donde volvió a lucir Gilberto Mora, aunque no fue suficiente, más que para elevar la expectativa que hay sobre el juvenil.

Marcador de 3-3 en un duelo que se resolvió sobre el final, todo después de lo que parecía una auténtica catástrofe para los tapatíos quienes llegaron a perder por goleada.

Video ¡Goleada en Tijuana! Gil Mora provoca autogol y Xolos arrasa a Chivas

Gilberto Mora, la gran joya de los Xolos, volvió a ser determinante para su equipo. Abrió el marcador a los 5' y en el segundo tiempo, provocó un autogol que bien pudo adjudicársele como tanto al juvenil.

Previamente, Boya había puesto el segundo de los Xolos en lo que era ya una goleada en contra de los dirigidos por Gabriel Milito quienes parecían estar con el KO... aunque la 'Hormiga' González, de los mejores rojiblancos en el torneo, puso el descuento para el Rebaño.

Y hablando de los mejores de Chivas, otro gran ejemplo es Efraín Álvarez, quien acercó peligrosamente a su escuadra en un partido que se hacía muy viejo y que ya había pasado por varias polémicas arbitrales, entre goles mal anulados o expulsiones mal aplicadas. El VAR tuvo demasiada actividad en esta ocasión y lo mejor llegó al final.

Roberto 'Piojo' Alvarado, ya en una compensación larga (debido a las revisiones del VAR), puso el empate con un auténtico golazo ante la incredulidad del público en el Estadio Caliente, de los Xolos y también de unas Chivas que volvieron a la vida con un empate espectacular y de manicomio en la Jornada 6.