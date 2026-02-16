Liga MX Gabriel Milito ya superó a Matías Almeyda y a Veljko Paunovic al frente de Chivas El técnico actual marcha mejor en sus primeros 25 juegos que los dos que llevaron a Guadalajara a la final.

Video ¿Se ilusionan en Chivas? Milito supera efectividad de Almeyda y Paunovic

Mucho se habla sobre el estilo de juego que impuso el técnico Gabriel Milito, pero ha sido un cúmulo de buenas decisiones en Guadalajara.

Milito y la directiva reforzaron bien y dejaron ir a jugadores que no le llenaron el ojo al técnico argentino, creó el sistema y los resultados hablan por sí solos.

Con 25 partidos dirigidos por Gabriel Milito ya superó lo hecho por Matías Almeyda y Veljko Paunovic en el mismo número de partidos.

Esto se tiene que reflejar en campeonatos para Milito, ya que Almeyda los consiguió y Paunovic llegó a una final.

La comparativa ente Milito, Almeyda y Paunovic

Gabriel Milito

25 partidos

15 victorias

3 empates

7 derrotas

48 puntos

64% efectividad

Veljko Paunovic

25 partidos

14 victorias

5 empates

6 derrotas

47 puntos

62% efectividad

Matías Almeyda

25 partidos

11 victorias

9 empates

5 derrotas

42 puntos

52% efectividad