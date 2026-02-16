    Liga MX

    Gabriel Milito ya superó a Matías Almeyda y a Veljko Paunovic al frente de Chivas

    El técnico actual marcha mejor en sus primeros 25 juegos que los dos que llevaron a Guadalajara a la final.

    Alonso Ramírez
    Las Chivas han iniciado con el pie derecho el Clausura 2026 de la Liga MX, ligaron seis victorias tras el triunfo sobre el América en el Clásico Nacional.

    Mucho se habla sobre el estilo de juego que impuso el técnico Gabriel Milito, pero ha sido un cúmulo de buenas decisiones en Guadalajara.

    Milito y la directiva reforzaron bien y dejaron ir a jugadores que no le llenaron el ojo al técnico argentino, creó el sistema y los resultados hablan por sí solos.

    Con 25 partidos dirigidos por Gabriel Milito ya superó lo hecho por Matías Almeyda y Veljko Paunovic en el mismo número de partidos.

    Esto se tiene que reflejar en campeonatos para Milito, ya que Almeyda los consiguió y Paunovic llegó a una final.

    La comparativa ente Milito, Almeyda y Paunovic

    Gabriel Milito

    • 25 partidos
    • 15 victorias
    • 3 empates
    • 7 derrotas
    • 48 puntos
    • 64% efectividad

    Veljko Paunovic

    • 25 partidos
    • 14 victorias
    • 5 empates
    • 6 derrotas
    • 47 puntos
    • 62% efectividad

    Matías Almeyda

    • 25 partidos
    • 11 victorias
    • 9 empates
    • 5 derrotas
    • 42 puntos
    • 52% efectividad
