Gabriel Milito ya superó a Matías Almeyda y a Veljko Paunovic al frente de Chivas
El técnico actual marcha mejor en sus primeros 25 juegos que los dos que llevaron a Guadalajara a la final.
Video ¿Se ilusionan en Chivas? Milito supera efectividad de Almeyda y Paunovic
Las Chivas han iniciado con el pie derecho el Clausura 2026 de la Liga MX, ligaron seis victorias tras el triunfo sobre el América en el Clásico Nacional.
Mucho se habla sobre el estilo de juego que impuso el técnico Gabriel Milito, pero ha sido un cúmulo de buenas decisiones en Guadalajara.
Milito y la directiva reforzaron bien y dejaron ir a jugadores que no le llenaron el ojo al técnico argentino, creó el sistema y los resultados hablan por sí solos.
Con 25 partidos dirigidos por Gabriel Milito ya superó lo hecho por Matías Almeyda y Veljko Paunovic en el mismo número de partidos.
Esto se tiene que reflejar en campeonatos para Milito, ya que Almeyda los consiguió y Paunovic llegó a una final.
La comparativa ente Milito, Almeyda y Paunovic
Gabriel Milito
- 25 partidos
- 15 victorias
- 3 empates
- 7 derrotas
- 48 puntos
- 64% efectividad
Veljko Paunovic
- 25 partidos
- 14 victorias
- 5 empates
- 6 derrotas
- 47 puntos
- 62% efectividad
Matías Almeyda
- 25 partidos
- 11 victorias
- 9 empates
- 5 derrotas
- 42 puntos
- 52% efectividad
Video ¡El amo de los Clásicos! Los impresionantes números de Milito en Chivas
