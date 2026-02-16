    Liga MX

    Christian Ebere llegó a la Liga MX para ser campeón con Cruz Azul

    El delantero nigeriano fue presentado oficialmente con La Máquina después de jugar tres partidos.

    Por:Kevin R. Yu
    Christian Ebere con Cruz Azul.
    Imagen YT Cruz Azul


    El delantero nigeriano Christian Ebere fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

    Ebere, de 27 años, se dijo “muy contento” de haber firmado con La Máquina y aseguró que su objetivo inmediato es ser campeón con el conjunto cementero.

    El nigeriano se definió como un delantero “rápido, bueno en el uno contra uno, fuerte” y que puede ayudar a Cruz Azul en el juego físico, así como en la finalización de las jugadas que se generen.

    Pese a que apenas fue presentado, Christian Ebere ya debutó con Cruz Azul. De hecho ya jugó tres partidos con la playera celeste: 26 minutos ante Toluca y 14 minutos frente Tigres en Liga MX, y 20 minutos contra Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup 2026.

    Ebere reconoció que lo más difícil en sus primeros días en México ha sido la altura.

    “Me tengo que adaptar a la altura, solo he jugado una vez con altura, en Bolivia, en Copa Libertadores, estoy mejorando en eso, día a día en el entrenamiento”, mencionó el nigeriano.

    Christian Ebere llegó procedente del Nacional, con quien anotó siete goles en 33 partidos. En Uruguay también defendió los colores del Plaza Colonia.

    En Brasil jugó para varios equipos en diferentes categorías como Fluminense, Vila Nova FC, Pouso Alegre, Paraná, Maringá, Metropolitano, Cascavel-PR, Juventude y Lajeadense.

    Video ¡Iba a ser un golazo! El jugadón que armaron Ebere y Rodarte
    Liga MXCruz AzulChristian Ebere

