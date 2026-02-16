    Liga MX

    Katia Itzel cuenta cómo se califica a sí misma y cómo prepara un juego de Liga MX

    La silbante mexicana también explicó cómo se lleva a cabo la preparación de un juego de futbol.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Katia Itzel revela uno de los secretos en el arbitraje de la Liga MX


    El arbitraje en el Futbol Mexicano ha tenido un giro con la llegada de la tecnología, el uso de herramientas como el VAR ha sembrado dudas sobre la preparación de los silbantes.

    Este día en Faitelson Sin Censura, estuvo como invitada la árbitro mexicana Katia Itzel García, jueza con reconocimiento de la FIFA, quien nos dijo cómo se califican a sí mismos luego de un juego.

    “Siempre tenemos que volver a ver nuestro partido, el saber por qué tomamos decisiones, el tomar nota y palomear lo que estamos haciendo bien, pero también poner nota y asterisco a lo que estamos haciendo mal para que la próxima oportunidad, ya sea en un entrenamiento o en otro partido, podamos hacer la mejora de esos posibles errores o posibles cosas por mejorar”.

    Además, nos reveló qué hace un árbitro antes de un juego que tiene asignado, qué parte es en la que se enfoca más en preparar para que las acciones del propio encuentro no los sorprenda.

    “Eso es algo que hay que recalcar mucho, un árbitro no entra con los ojos cerrados y a ver qué pasa al partido, un árbitro sabe que tiene en sus manos, sabe a qué equipos les va a arbitrar, así como llega y los equipos ya saben y conocen todo del árbitro”.

    “Nosotros no conocemos cuál es el jugador problemático, cuál es el jugador habilidoso, qué suelen hacer en los saques de esquina, qué suelen hacer en los tiros libres directos. También tratamos de empaparnos de todo este entorno, porque si no estaríamos dos pasos atrás, entonces siempre hay que ir un paso adelante y es la única forma”.

    Video Faitelson sin censura | Las polémicas arbitrales por el VAR
    Liga MX

