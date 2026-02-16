    Liga MX

    Los equipos que ya cumplieron con la regla de menores del Clausura 2026 de Liga MX

    De los tres equipos que ya lo lograron hay dos sorpresas, mientras que América sufre.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Tres equipos ya cumplieron, América está en el fondo

    Tras completarse seis jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX ya hay tres equipos que cumplieron con la regla de menores.

    Se tratan del líder del torneo las Chivas y sorpresivamente los conjuntos de Mazatlán y Puebla, siendo el conjunto Cañoneros en que ha acumulado más minutos de los 18 equipos.

    El cuadro del Mazatlán suma 1318 minutos, seguido del Guadalajara con 1305 q ue cumplió en el Clásico ante el América, y en el tercer lugar se ubica la Franja con 1294.

    El próximo equipo que podría cumplir con la regla en la jornada 7 podría ser el Pachuca que al momento tiene 1036 de los 1170 que establece el reglamento.

    AMÉRICA EN EL FONDO DE LA TABLA

    Al contrario del Guadalajara, el América se encuentra muy lejos de poder cumplir con la regla, ya que tras una tercera parte del Clausura 2026 las Águilas se encuentran en el último lugar de la tabla de minutos de menores.

    Y es que los Azulcremas solo han podido sumar 217 por lo que el equipo de André Jardine tendrá que apresurarse para alcanzar la meta en un momento donde América no la pasa bien en el torneo.

    Cabe destacar que como máximo los equipos pueden sumar 225 minutos por partido.

