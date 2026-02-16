Liga MX Richy Ledezma celebra con tacos el triunfo de Chivas vs. América El lateral fue visto en una taquería tras ganar el Clásico Nacional, del que salió de cambio por lesión.

Richard Ledezma celebró con tacos el triunfo ante América. Imagen MEXSPORT



Richy Ledezma ha sido uno de los mejores jugadores de Chivas en el Torneo Clausura 2026 y su nivel en el Clásico Nacional ante América no desentonó.

El lateral derecho fue titular en el partido de la Jornada 6, pero encendió las alarmas del Rebaño al sentir molestias musculares que le obligaron a salir de cambio al minuto 65.

A la espera de ser evaluado para ver si está disponible para enfrentar a Cruz Azul, Richy Ledezma fue visto en un puesto de tacos tras la victoria de Chivas vs. América.

El ‘festejo’ del futbolista de 25 años se une al que protagonizó Armando ‘Hormiga’ González, quien también fue captado en una taquería tras anotarle a Querétaro en la Jornada 3.

Richy Ledezma buscará continuar con un alto nivel para seguir siendo llamado a la Selección Mexicana y convencer a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial 2026.

Tras hacer el cambio de federación, Ledezma debutó con el Tri ante Panamá el pasado 22 de enero, dejando buenas sensaciones por la banda derecha que compite con Jorge Sánchez y Julián Araujo.

Richy Ledezma puede volver a ser convocado por el ‘Vasco’ Aguirre para el amistoso del próximo miércoles 25 de febrero ante Islandia en Querétaro, partido que, al no ser fecha FIFA, únicamente serán citados futbolistas de la Liga MX.