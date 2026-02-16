Liga MX ¿Katia Itzel ha recibido comentarios machistas en el campo? Esto dijo la árbitra La mexicana cree que se ha avanzado mucho en el tema de las mujeres en el futbol mexicano.

Video ¿Ha recibido algún ataque machista en las canchas? Esto respondió Katia Itzel

Katia Itzel García aclaró que a pesar de lo que se ve en el campo, nunca le han faltado al respeto y ni le han hecho comentarios comentarios machistas por parte de los protagonistas durante algún partido.

“Creo que parte de esto es que cuando entro a una cancha de fútbol no entro pensando en si soy mujer, entro pensando en que soy una árbitra, que soy una autoridad y que gracias a eso se van a respetar mis decisiones dentro del campo, pero afortunadamente dentro de un campo de fútbol nunca lo he sufrido por parte de los actores principales, que son los jugadores o los directores técnicos”

“Creo que dentro del campo de futbol hay muchas pasiones… de repente hay ciertos comportamientos que salen de la norma o que salen tal vez un poquito de la regla, yo nunca he sentido que me hayan faltado al respeto dentro del campo, fuera del campo en otras en otros terrenos es otra historia”, afirmó Katia Itzel García.

De igual forma, en entrevista para Faitelson Sin Censura la central mexicana señaló que se ha cambiado el pensamiento de muchas personas del futbol sobre la presencia de árbitras en el deporte más popular de México, pero destacó que falta mucho.

“La naturaleza del ser humano es evolucionar… y dentro de uno de los deportes más queridos en México, co mo es el futbol también lo hemos hecho, que falta mucho sí, pero es un trabajo que no sólo está con ellas”

“Por ejemplo, las hermanas Tovar, sino que ha empezado desde años atrás, siguió con las figuras como de Quetzalli Alvarado, Lucila Venegas que tal vez ellas lograron llegar al máximo circuito, pero que también empezaron a fabricar este terreno para que nosotras pudiéramos tener hoy una puerta abierta a lo que hemos desarrollado”, agregó.