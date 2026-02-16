Liga MX Katia Itzel revela que hay futbolistas que no conocen el reglamento La árbitra mexicana señaló que se elevaría el espectáculo si las supieran.

Katia Itzel García reveló que dentro del campo hay futbolistas que desconocen las reglas de juego, y que lo mejor para el futbol es que todos las conozcan para que haya espectáculo.

En Faitelson Sin Censura, la árbitra mexicana habló sobre lo complicado que llega a ser el trabajo cuando los jugadores interpretan distinto la justicia deportiva.

“Es tan difícil como lo queramos ver, depende de la perspectiva que la queramos ver siempre que una persona en su profesión se plantea metas y objetivos muy específicos y concretos, pues el camino nunca va a ser fácil...y estando dentro de un campo de fútbol donde a veces es los mismos jugadores no conocen de las reglas de futbol, pues se vuelve un poco más complicado”

“El trabajo del árbitro es obviamente llevar a cabo la justicia deportiva y a veces el tema de justicia deportiva es para unos buenos y para otros malos, la pasión que se vive dentro de un campo de futbol influye mucho en la perspectiva que cada persona tiene sobre el trabajo que se hace”

“ El conocer las reglas de juego nos ayudaría muchísimo al espectáculo en general, y obviamente, pues a nosotros las y los árbitros nos ayudaría a tener una libertad mayor en nuestro trabajo sin tener esa esas disparidades o polémicas que puedan darse”, mencionó Katia Itzel García.