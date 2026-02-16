    Liga MX

    Katia Itzel revela que hay futbolistas que no conocen el reglamento

    La árbitra mexicana señaló que se elevaría el espectáculo si las supieran.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué? “Los jugadores no conocen las reglas del futbol”

    Katia Itzel García reveló que dentro del campo hay futbolistas que desconocen las reglas de juego, y que lo mejor para el futbol es que todos las conozcan para que haya espectáculo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Los equipos que ya cumplieron con la regla de menores del Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Los equipos que ya cumplieron con la regla de menores del Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    ¿Cuándo regresa Kevin Mier a jugar con Cruz Azul tras su lesión?
    1 mins

    ¿Cuándo regresa Kevin Mier a jugar con Cruz Azul tras su lesión?

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Chivas entra en la lista de los equipos con mejores inicios de la Liga MX
    1 mins

    Chivas entra en la lista de los equipos con mejores inicios de la Liga MX

    Liga MX
    Christian Ebere llegó a la Liga MX para ser campeón con Cruz Azul
    1 mins

    Christian Ebere llegó a la Liga MX para ser campeón con Cruz Azul

    Liga MX
    ¿Por qué 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres en el Chivas vs. América?
    1 mins

    ¿Por qué 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres en el Chivas vs. América?

    Liga MX
    Richy Ledezma celebra con tacos el triunfo de Chivas vs. América
    1 mins

    Richy Ledezma celebra con tacos el triunfo de Chivas vs. América

    Liga MX
    Voces de la Cancha en el Cruz Azul vs. Tigres
    2:14

    Voces de la Cancha en el Cruz Azul vs. Tigres

    Liga MX
    'Hormiga' González 'cambia' de dorsal en Chivas tras su gol ante América
    1 mins

    'Hormiga' González 'cambia' de dorsal en Chivas tras su gol ante América

    Liga MX
    ¡Así marcha la tabla general del Clausura 2026!
    1:16

    ¡Así marcha la tabla general del Clausura 2026!

    Liga MX

    En Faitelson Sin Censura, la árbitra mexicana habló sobre lo complicado que llega a ser el trabajo cuando los jugadores interpretan distinto la justicia deportiva.

    “Es tan difícil como lo queramos ver, depende de la perspectiva que la queramos ver siempre que una persona en su profesión se plantea metas y objetivos muy específicos y concretos, pues el camino nunca va a ser fácil...y estando dentro de un campo de fútbol donde a veces es los mismos jugadores no conocen de las reglas de futbol, pues se vuelve un poco más complicado

    “El trabajo del árbitro es obviamente llevar a cabo la justicia deportiva y a veces el tema de justicia deportiva es para unos buenos y para otros malos, la pasión que se vive dentro de un campo de futbol influye mucho en la perspectiva que cada persona tiene sobre el trabajo que se hace”

    El conocer las reglas de juego nos ayudaría muchísimo al espectáculo en general, y obviamente, pues a nosotros las y los árbitros nos ayudaría a tener una libertad mayor en nuestro trabajo sin tener esa esas disparidades o polémicas que puedan darse”, mencionó Katia Itzel García.

    Video Katia Itzel revela uno de los secretos en el arbitraje de la Liga MX
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX