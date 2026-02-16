Liga MX ¿Cuándo regresa Kevin Mier a jugar con Cruz Azul tras su lesión? El portero colombiano está cerca de regresar tras su lesión y estas son las fechas probables.

Video Encrucijada en Cruz Azul: El tiempo para que vuelva Kevin Mier

Nicolás Larcamón habló sobre el regreso de Kevin Mier en Cruz Azul que se adelantó, tema que abrió el debate al interior y exterior de La Máquina sobre lo que puede o debe pasar con Andrés Gudiño, portero titular en la actualidad.

Mier se lesionó en partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Pumas y su proceso de rehabilitación era de aproximadamente entre 4 y 6 meses, tiempos que se acortaron.

Se esperaba que el colombiano pudiera estar de vuelta para abril, pero todo cambió y ahora se habla de que pueda estar antes en las canchas.

EL REGRESO DE KEVIN MIER: ¿GUDIÑO A LA BANCA?



En el caso de que Kevin Mier empiece a sumar minutos con la categoría Sub-21 en las siguientes fechas, abre el debate entre quienes desean darle el lugar al colombiano o mantener al mexicano en el arco.

Se espera que Mier esté listo a finales de marzo, principios de abril, para jugar entonces en la Jornada 13 o 14, esta última sería ante América en la reinauguración del Estadio Banorte para la Liga MX.

Muchos hablan que el regreso de Mier se puede dar ante Chivas este fin de semana en juveniles, pero con el primer equipo puede ser ante Mazatlán, América o en un juego de la Concacaf Champions Cup.