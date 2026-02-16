    Liga MX

    ¿Cuándo regresa Kevin Mier a jugar con Cruz Azul tras su lesión?

    El portero colombiano está cerca de regresar tras su lesión y estas son las fechas probables.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Encrucijada en Cruz Azul: El tiempo para que vuelva Kevin Mier

    Nicolás Larcamón habló sobre el regreso de Kevin Mier en Cruz Azul que se adelantó, tema que abrió el debate al interior y exterior de La Máquina sobre lo que puede o debe pasar con Andrés Gudiño, portero titular en la actualidad.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Chivas entra en la lista de los equipos con mejores inicios de la Liga MX
    1 mins

    Chivas entra en la lista de los equipos con mejores inicios de la Liga MX

    Liga MX
    Christian Ebere llegó a la Liga MX para ser campeón con Cruz Azul
    1 mins

    Christian Ebere llegó a la Liga MX para ser campeón con Cruz Azul

    Liga MX
    ¿Por qué 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres en el Chivas vs. América?
    1 mins

    ¿Por qué 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres en el Chivas vs. América?

    Liga MX
    Richy Ledezma celebra con tacos el triunfo de Chivas vs. América
    1 mins

    Richy Ledezma celebra con tacos el triunfo de Chivas vs. América

    Liga MX
    Voces de la Cancha en el Cruz Azul vs. Tigres
    2:14

    Voces de la Cancha en el Cruz Azul vs. Tigres

    Liga MX
    'Hormiga' González 'cambia' de dorsal en Chivas tras su gol ante América
    1 mins

    'Hormiga' González 'cambia' de dorsal en Chivas tras su gol ante América

    Liga MX
    ¡Así marcha la tabla general del Clausura 2026!
    1:16

    ¡Así marcha la tabla general del Clausura 2026!

    Liga MX
    Guido Pizarro lanza mensaje a Nico Ibáñez tras su gol en el Cruz Azul vs. Tigres
    1 mins

    Guido Pizarro lanza mensaje a Nico Ibáñez tras su gol en el Cruz Azul vs. Tigres

    Liga MX
    Larcamón responde a Correa por burla sobre el estadio de Cruz Azul
    1 mins

    Larcamón responde a Correa por burla sobre el estadio de Cruz Azul

    Liga MX

    Mier se lesionó en partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Pumas y su proceso de rehabilitación era de aproximadamente entre 4 y 6 meses, tiempos que se acortaron.

    Se esperaba que el colombiano pudiera estar de vuelta para abril, pero todo cambió y ahora se habla de que pueda estar antes en las canchas.

    EL REGRESO DE KEVIN MIER: ¿GUDIÑO A LA BANCA?


    En el caso de que Kevin Mier empiece a sumar minutos con la categoría Sub-21 en las siguientes fechas, abre el debate entre quienes desean darle el lugar al colombiano o mantener al mexicano en el arco.

    Se espera que Mier esté listo a finales de marzo, principios de abril, para jugar entonces en la Jornada 13 o 14, esta última sería ante América en la reinauguración del Estadio Banorte para la Liga MX.

    Muchos hablan que el regreso de Mier se puede dar ante Chivas este fin de semana en juveniles, pero con el primer equipo puede ser ante Mazatlán, América o en un juego de la Concacaf Champions Cup.

    Video ¡Tendremos América vs. Cruz Azul en el Estadio Banorte!
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulKevin Mier

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX