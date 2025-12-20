Liga MX Funes Mori se pone la playera del Monterrey rumbo al Clausura 2026 El delantero de León fue captado con el jersey de Rayados en plenos festejos.

Video ¡Una joya esmeralda! Así es la nueva playera ‘mundialista’

El delantero Rogelio Funes Mori, máximo goleador en la historia del Monterrey, fue captado con la playera de Rayados rumbo al Torneo Clausura 2026.

Este fin de semana se llevó a cabo la boda de César Montes, quien se encuentra en México para su preparación al Mundial 2026 tras la pausa de la Liga de Rusia de diciembre hasta marzo.

Entre los asistentes a la fiesta, estuvo Luis Cárdenas, portero de Rayados, quien compartió videos del festejo en historias de Instagram donde aparece Funes Mori con el jersey del Monterrey.

Y es que en la batucada la temática era de camisetas de futbol, el ‘Mochis’ Cárdenas eligió una de la Selección Mexicana, mientras que Rogelio Funes Mori se puso la de Rayados para recordar su histórico paso ahí.

En casi nueve años, Funes Mori anotó 160 goles en 328 partidos para superar el récord de Humberto 'Chupete' Suazo, de 121 goles, y convertirse en el máximo goleador histórico del club.

Tras su salida del Monterrey, en enero del 2024, Funes Mori no ha podido reencontrarse con una racha goleadora. Con Pumas, apenas registró cuatro goles en 53 partidos, mientras que con León se fue en blanco en su primer torneo de Liga MX vestido de esmeralda.

Funes Mori tendrá su revancha en el Torneo Clausura 2026 que comienza el próximo 9 de enero con La Fiera debutando el sábado 10 de enero contra Cruz Azul.