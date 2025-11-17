Video ¡Qué! Montes saldrá de Rusia y volverá a México rumbo al Mundial 2026

César Montes y Luis Chávez tendrán una preparación especial rumbo al Mundial 2026 debido al parón de invierno que tendrá la Liga Premier de Rusia de diciembre a marzo.

En ese sentido, el Cachorro, defensa del Lokomotiv Moscú, reveló en entrevista para TUDN que durante ese tiempo viajará a México para trabajar en el CAR y en Guadalajara en busca de no perder el ritmo y mantener su nivel de cara a la Copa del Mundo.

“Desde mi caso, como Luis (Chávez) que termina parte de su recuperación, seguiremos trabajando con el cuerpo técnico, ya lo hemos hablado porque es un parón importante, tipo MLS. Seguiremos trabajando con el personal de la selección. Trabajo en México, en Guadalajara, que tendré la mayor estadía ahí”, detalló.

Luis Chávez ya regresó a los entrenamientos

Además, César Montes reveló que Luis Chávez ya trabaja en cancha con el Dinamo Moscú al estar en la parte final de su recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en un entrenamiento de la Copa Oro 2025.

“Lo veo muy positivo, preparándose mentalmente porque es una lesión muy jodida que tiene y que nos puede pasar a cualquiera, pero él está apuntando llegar al Mundial. Tenemos la pretemporada en enero.

“La semana pasada hice videollamada con él y está muy contento porque regresó a cancha con su equipo. Me parece que él va directamente al CAR para seguir preparándose y después tener la oportunidad de estar en la lista final”, señaló el Cachorro.