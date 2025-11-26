    Liga MX

    Sergio Canales rinde homenaje en vida a Chupete Suazo en Rayados vs. América

    El jugador español celebró de esta manera su gol ante América en la Ida de Cuartos de Final.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Golazo mega enfermo de Sergio Canales y lo festeja como el 'Chupete' Suazo!

    Sergio Canales se convirtió en Humberto 'Chupete' Suazo en el ocaso del primer tiempo del Monterrey vs. América de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El jugador español sacó la varita y como con arte de magia, metió tremendo disparo desde fuera del área para vencer a Luis Malagón y poner el 1-0 parcial a favor de Rayados.

    Canales corrió hacia la línea de banda para festejar y levantar los brazos para pedir más apoyo de la afición de Monterrey, pero que tuvo un final esperado.

    Tras el abrazo habitual con sus compañeros de equipo, el español se volteó y recordó que Humberto 'Chupete' Suazo estaba en el palco de la directiva, por lo que no dudó en su siguiente paso.

    Como si hubiese sido el chileno el autor del gol, Canales festejó tal cual calca lo hacía Chupete en sus buenos tiempos con Rayados: manos a los oídos con el dedo índica dentro, para festejar como el sudamericano.

    Cabe mencionar que Suazo tuvo un merecido homenaje previo al Rayados vs. América, al tener una calle con su nombre en el estacionamiento e inaugurar el Muro de Leyendas del cuadro regiomontano.

    Video ¡Enferma atajada de Malagón para evitar el primero de Berterame!

