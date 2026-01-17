Liga MX El Cuauhtémoc, a horas del Cruz Azul vs. Puebla, cobra su primera víctima Las malas condiciones del pasto provocaron la lesión Faustine Robert, del Toluca femenil, luego de que su tobillo izquierdo se atoró en el césped.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video A horas del Cruz Azul vs. Puebla, el Estadio Cuauhtémoc cobra su primera víctima

Las malas condiciones del pasto del campo del Estadio Cuauhtémoc ya habían dado un aviso, luego de que Jair Díaz casi se lesionara tras una barrida que provocó un enorme hoyo en el juego entre Puebla y Mazatlán de la Jornada 2 de la Liga MX, pero este sábado ese pasto cobró su primera víctima, Faustine Robert del Toluca femenil.

Y esto solo a unas hora de que en esa misma cancha se celebre el Cruz Azul vs. Puebla de la Liga MX.

PUBLICIDAD

La jugadora francesa, en el duelo entre el Puebla y las Diablas, sufrió una lesión en uno de sus tobillos. Desbordó por la banda derecha, a los 26 minutos del partido, y al centrar su pie izquierdo se atoró en el pasto y cayó de manera aparatosa.

Por su puesto, el pasto se levantó en la zona del percance y aunque la futbolista se reincorporó y trató de seguir en el partido, debió abandonar la cancha a los 31 minutos lastimada del tobillo.

En el caso de Jair Díaz, de Mazatlán, pudo seguir en el campo y en el juego, pero Faustine no corrió con la misma suerte.

Sobre el césped, se sabe que en las últimas semanas se cambió luego de que en el torneo pasado quedará muy maltratado.

Cabe mencionar que Cruz Azul, además de Puebla y Puebla femenil, jugará como local sus partidos en el Estadio Cuauhtémoc luego de que no llegara a un acuerdo para mantenerse en el Olímpico Universitario.