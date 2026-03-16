Liga MX Efraín Juárez espera recibir multa económica por su efusivo festejo contra Cruz Azul El técnico de Pumas igual puede ser castigado con un partido de sanción en la Liga MX.

Video Saldrá caro: La multa que espera recibir Efraín Juárez por su festejo

Efraín Juárez puede ser castigado con multa económica por el festejo que tuvo este pasado fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario.

Luego del empate de Pumas 2-2 ante Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, el técnico se dirigió hacia la tribuna y quedó de frente a los aficionados de los Pumas.

PUBLICIDAD

LA MULTA A EFRAÍN JUÁREZ



De acuerdo a informción de Francisco Arredondo de TUDN, Efraín Juárez puede tener una investigación por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

"La Comisión Disciplinaria de la FMF abriría investigación contra el técnico de Pumas, Efraín Juárez, por comportamiento inapropiado al término del juego ante Cruz Azul. La sanción sería económica e iría de los 235 mil a los 342 mil pesos (12 mil a 19 mil dólares).

Efraín repitió varios gestos como de que cargaba y gritó muy a su estilo para demostrar el gran momento del equipo. : " Aquí hay huevos, aquí hay huevos hijos de pu...", mientras se retiraba de la cancha.

Juárez trasgredió el artículo 69 del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual establece que:

"Los Jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico que realicen celebraciones con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, serán sancionados".