Pumas UNAM Efraín Juárez se despide efusivamente de la afición de Pumas tras empatar con Cruz Azul El técnico del cuadro universitario vuelve a generar polémica por sus picantes palabras tras el encuentro de la Jornada 11 de la Liga MX de los auriazules.

Video Pumas vs. Cruz Azul: Efraín Juárez y su efusivo festejo con la afición auriazul tras empate

Una vez más el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, entró en la polémica luego de que los felinos se levantaran de un 2-0 en contra, para terminar empatados 2-2 ante el Cruz Azul.

El estratega auriazul fue efusivo con el empate de los suyos que, de cierta forma, supo a gloria luego de que los felinos lograran levantarse de un marcador adverso y con un jugador menos, debido a la expulsión de Nathan Silva a los 68 minutos cuando aún iban abajo.

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Tras el silbatazo final, Efraín Juárez no se contuvo y al momento de dirigirse a los vestidores, cuando quedó de frente a los aficionados de los Pumas, se dirigió a ellos y, haciendo señas de que cargaba , les gritó muy a su estilo para demostrar el gran momento del equipo.

" Aquí hay huevos, aquí hay huevos hijos de pu...", mientras se retiraba de la cancha.

Por su parte, el equipo, liderado por el portero Keylor Navas, quien tuvo una noche de ensueño y evitó, en varias ocasiones la victoria del Cruz Azul, se retiró del terreno de juego mientras, fieles a su costumbre, organizaban un Goya, misma que fue coreada por todo el estadio.

Para la próxima Jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la 12, Pumas repetirá actuación en el Estadio de Ciudad Universitaria cuando dispute el Clásico Capitalino ante América, en un encuentro que siempre despierta interés y pasión.

EFRAÍN JUÁREZ EXPLICA SU FESTEJO

Video Efraín Juárez explica el porqué celebró así al final del partido

Luego de que su festejo generara ciertas controversias, el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, dejó en claro que simplemente era convivencia con la porra universitaria y no insultos para nadie.