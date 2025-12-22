    Liga MX

    ¡Estrella de Liga MX sorprende en la casita de Bad Bunny!

    El futbolista de Pumas fue captado en el último concierto del Conejo Malo en la Ciudad de México.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Estrella de Liga MX, captado en la casita de Bad Bunny, ¿qué estaba haciendo?

    En el último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México hubo presencia de la Liga MX con una de sus máximas estrellas de cara al Torneo Clausura 2026.

    La noche de este domingo, el costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, fue uno de los invitados de honor del cantante puertorriqueño a su famosa casita en la que han desfilado todo tipo de celebridades.

    Con una gorra y sudadera negra, a Keylor se le vio disfrutando la música del Conejo Malo e incluso sacó sus mejores pasos frente a los miles de aficionados que asistieron al Estadio GNP.

    Bad Bunny se presentó ocho noches en la Ciudad de México y entre sus invitados en la casita estuvieron artistas, cantantes y deportistas, entre ellos varios luchadores como Penta Zero Miedo, Mr. Iguana, La Parka y Octagón Jr.

    Keylor Navas fue el único futbolista de la Liga MX que fue captado en la casita durante la gira de conciertos del reggaetonero boricua en suelo mexicano.

    El portero costarricense recién regresó a la Ciudad de México tras realizar su pretemporada con Pumas en Acapulco.

    El equipo universitario terminará su preparación en Cantera de cara a su debut en el Clausura 2026 el próximo 11 de enero recibiendo al Querétaro.

    Pumas y Keylor Navas buscarán superar su actuación en el Apertura 2025 donde fueron eliminados en el Play-In y en el torneo regular finalizaron en la décima posición con 21 puntos tras cinco victorias, seis empates y seis derrotas.

    Liga MXPumas UNAMKeylor Navas

