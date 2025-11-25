Keylor Navas rompió el silencio cinco después de la eliminación de Pumas en el Torneo Apertura 2025 tras perder su duelo del Play-In ante Pachuca.

El portero costarricense se equivocó en dos goles de los Tuzos que terminaron ganando el partido 3-1 en el Estadio Hidalgo para avanzar a la segunda fase del Play-In.

PUBLICIDAD

“Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos.

“ Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo. ¡GOYA!”, escribió el arquero tico en un post de Instagram.

Keylor Navas vive un momento complicado como profesional, pues dos días antes del Pachuca vs. Pumas, había sufrido la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.

La selección costarricense quedó fuera de la Copa del Mundo tras empatar 0-0 ante Honduras en el último partido de las Eliminatorias. El fracaso de La Sele provocó el despido de Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien fue despedido por abucheos e insultos por la afición tica.

Keylor Navas tendrá unos días de vacaciones antes de reportar con Pumas para preparar el Torneo Clausura 2026, el cual no contará con Play-In por la Copa del Mundo.