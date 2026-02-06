Liga MX Emilio Azcárraga le desea suerte a Álvaro Fidalgo en España y lo espera en América El presidente de las Águilas habló sobre una posible convocatoria del Maguito por parte de Javier Aguirre al Tri.

Por: Alonso Ramírez

Video ¿Leyenda o no? Emilio Azcárraga espera a Fidalgo de regreso

Álvaro Fidalgo dejó al América en este Clausura 2026 de la Liga MX para seguir su carrera en el Betis de España, equipo en el que ya tuvo su debut.

Sobre la partida del Maguito, el presidente de América, Emilio Azcárraga Jean, no tuvo más que palabras de agradecimiento por la entrega que tuvo el mediocampista durante su estancia en el Futbol Mexicano y dejó la puerta abierta por si quiere regresar a Coapa.

“Álvaro, creo que como lo dijo Carlos Reynoso, la verdad es que Álvaro, desde el día que llegó, entendió a dónde llegó, entendió la importancia de esta institución, entendió la exigencia, entendió que las críticas son muy rudas, a veces, o demás son muy violentas, pero las victorias se saborean mucho”.

“ No tengo más que agradecimiento para Álvaro, una persona increíble, una gente que dejó todo en la cancha y ojalá tenga una buena carrera en el Betis, o no, y que se regrese para acá, pero la verdad, muy contento con Álvaro y con Pilar, su novia, y con toda su familia”.

Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana

“Depende de Javier y de Rafa y de Duilio, entonces, no depende de mí, ahora sí que ellos son los responsables de la Selección Nacional, nosotros estamos para apoyarlo, creo que es un jugador que tiene mucha calidad, para eso ya agarran a Rafa o Javier”.