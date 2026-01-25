    Mundial 2026

    La Selección Mexicana en esta nueva etapa con Javier Aguirre al frente del equipo ha tenido dudas en la portería, y con los juegos ante Panamá y Bolivia parece que el Vasco ha tenido algo definido.

    Luis Ángel Malagón había tenido una etapa en la Selección Mexicana, pero algo no terminó de convencer al técnico nacional. Sobre este tema, el exseleccionado Miguel Layún opinó.

    “Yo creo que es un tema que a Malagón le debería de ocupar, no preocupar, ocupar y pensar cómo puede seguir mejorando este crecimiento que nos tenía acostumbrados torneo a torneo, teniendo muy buenas actuaciones para decir señores, aquí estoy”.

    “Te puedo dar garantías, te puedo dar certezas y hay que reconocer el Tala viene haciendo un gran trabajo, ha demostrado que tiene la capacidad, el otro día corta un par de pelotas en el aire, jugó con los pies bien, entonces es una competencia que le va a venir bien a Malagón”.

    Con su vasta experiencia en el futbol y con el Tri, Layún lanzó un mensaje para el arquero del América, quien no dejará de luchar por ser opción para la portería del cuadro mexicano de cara al Mundial 2026.

    “Pero definitivamente para mí sería una señal de decir señores, yo quiero estar que me hace falta. Incluso le diría a Ángel que se acercara con Javier para entender qué es lo que tiene que mejorar para competir por ese puesto en la portería”.

