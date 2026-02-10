    Liga MX

    Luis Romo se perderá el Clásico Chivas vs. América por lesión

    El capitán del Guadalajara cauasará baja en el plantel de Gabriel Milito por algunas semanas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Video La dura baja que tendrá Chivas de cara al Clásico ante América

    Luis Romo causará baja en Chivas tras salir lesionado en el partido contra Mazatlán, esto de cara al Clásico Nacional ante América del siguiente fin de semana.

    El mediocampista y defensor, además de ser el capitán del Guadalajara, puede estar varias semanas fuera, a pesar de no existir un pronunciamiento como tal del cuadro rojiblanco.

    De acuerdo a información de Erick López, reportero de TUDN, Luis Romo no estará en la cancha del Estadio Akron y Gabriel Milito deberá analizar quien lo puede suplir en el terreno de juego.

    "Esa victoria ante Mazatlán salió caro a Chivas, ha perdido a su capitán Luis Romo, no estará por un tema de lesión muscular que el Guadalajara no ha dado más información sobre a gravedad y el tiempo de recuperación".

    Se estima que Romo tampoco pueda estar para los partidos ante Cruz Azul y Toluca que le siguen a Chivas en su calendario del Clausura 2026 de la Liga MX.

    En las últimas horas, Guadalajara cerró su mercado de fichajes con la contratación de Jonathan Pérez, procedente de la MLS.

    Video Jonathan Pérez y los refuerzos de Chivas que han llegado de la MLS
    Liga MXClásico América vs. ChivasLuis Romo

