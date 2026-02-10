Liga MX Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul, ya fue registrado en la Liga MX El delantero argentino podría debutar ante Tigres en la Jornada 6 si así lo requiere Nicolás Larcamón.

Video Nicolás Ibáñez ya es jugador de Cruz Azul y se revela el número que usará



Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul luego de que la directiva cementera cerrara su fichaje con Tigres la noche del lunes en las últimas horas de mercado de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Pese a que La Máquina todavía no anuncia su llegada, Nicolás Ibáñez ya está en la Ciudad de México e incluso ya fue registrado en la Liga MX.

El delantero argentino de 31 años ya aparece en la página oficial de la Liga MX con el equipo de Cruz Azul donde usará el número 9 que dejó vacante Ángel Sepúlveda con su salida a Chivas.

Se espera que este mismo lunes, Nico Ibáñez presente sus exámenes médicos y firme su contrato con La Máquina. Adrián Esparza reportó para TUDN que el traspaso rondó sobre los 2.5 millones de dólares.

De esta manera, Nicolás Larcamón tendrá cuatro opciones en la delantera de Cruz Azul: el uruguayo Gabriel Fernández, el nigeriano Christian Ebere, el juvenil mexicano Mateo Levy y ahora Nicolás Ibáñez.

El argentino, con pasado en Pachuca y San Luis, ya no era considerado por Guido Pizarro en Tigres y por esa razón estaba entrenando por separado en los últimos días.

Ibáñez se marcha del club regio tras disputar 141 partidos en los que anotó 31 goles y dio 10 asistencias. En tres años ahí ganó tres títulos: una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Existe la posibilidad de que Nicolás Ibáñez debute con Cruz Azul ante Tigres cuando se enfrenten en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 este domingo 15 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.