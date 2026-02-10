Liga MX Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada" El atacante de las Águilas reveló por todo lo que paso durante las lesiones que sufrió.

Video "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles



Henry Martín saltó como titular con América después de muchos meses de no hacerlo luego de las lesiones que sufrió y ante eso el atacante contó todo el calvario que vivió durante su etapa de recuperación.

En entrevista para TUDN la ‘Bomba’ reveló que lloraba y gritaba cuando recaía de alguna lesión y se preguntaba el por qué le pasaban esas cosas a él.

“Llegaba a casa y me acostaba y decía: " Es que no puede ser, no puede ser, no, no sé qué más hacer". Lloraba, le pegaba a la almohada, gritaba a la almohada”

“La última que me pasó fue hace no sé si un mes, un poquito más… hicimos un interescuadras, estábamos aquí en el club. Pelota larga. Primero me apoyo y pico a la espalda, me tiran la pelota, voy corriendo y cuando estiro la pierna para bajar, sentí en el isquio otra vez”

“Llevaba como tres semanas entrenando normal con el equipo, todos los trabajos, todo fuerza, y siento, dije: "Ching… pu…".

“Me di la vuelta y me fui saliendo caminando. Ya iba con los ojos llorosos y me fui directo al vestidor. Entré y agarré mis zapatos. ¡Pam! Lo tiré y empecé a gritar: "¡No puede ser!" Llegaron los médicos, llegó el fisio y yo le, le decía que no quería hablar y me fui directo a bañarme. Y me empecé a tirar el agua y estaba llorando en la regadera, me pegaba en la pared”

“Estaba llorando porque decía: "No puede ser…No, no me hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué de lo mismo?". Esa fue un momento duro y, y yo veía a los médicos preocupados y sí, con los ojos también llorosos de verme mal… Ahí dije: "Ya está, ya no puedo más" y le dije al, al doctor, "se acabó", Y después de esa no me ha vuelto a pasar nada. Gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar nada”, contó Henry Martín.