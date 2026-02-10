Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"
El atacante de las Águilas reveló por todo lo que paso durante las lesiones que sufrió.
Henry Martín saltó como titular con América después de muchos meses de no hacerlo luego de las lesiones que sufrió y ante eso el atacante contó todo el calvario que vivió durante su etapa de recuperación.
En entrevista para TUDN la ‘Bomba’ reveló que lloraba y gritaba cuando recaía de alguna lesión y se preguntaba el por qué le pasaban esas cosas a él.
“Llegaba a casa y me acostaba y decía: " Es que no puede ser, no puede ser, no, no sé qué más hacer". Lloraba, le pegaba a la almohada, gritaba a la almohada”
“La última que me pasó fue hace no sé si un mes, un poquito más… hicimos un interescuadras, estábamos aquí en el club. Pelota larga. Primero me apoyo y pico a la espalda, me tiran la pelota, voy corriendo y cuando estiro la pierna para bajar, sentí en el isquio otra vez”
“Llevaba como tres semanas entrenando normal con el equipo, todos los trabajos, todo fuerza, y siento, dije: "Ching… pu…".
“Me di la vuelta y me fui saliendo caminando. Ya iba con los ojos llorosos y me fui directo al vestidor. Entré y agarré mis zapatos. ¡Pam! Lo tiré y empecé a gritar: "¡No puede ser!" Llegaron los médicos, llegó el fisio y yo le, le decía que no quería hablar y me fui directo a bañarme. Y me empecé a tirar el agua y estaba llorando en la regadera, me pegaba en la pared”
“Estaba llorando porque decía: "No puede ser…No, no me hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué de lo mismo?". Esa fue un momento duro y, y yo veía a los médicos preocupados y sí, con los ojos también llorosos de verme mal… Ahí dije: "Ya está, ya no puedo más" y le dije al, al doctor, "se acabó", Y después de esa no me ha vuelto a pasar nada. Gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar nada”, contó Henry Martín.
Henry Martín salió como titular en la victoria de América sobre Monterrey, sin embargo, la ‘Bomba’ sigue sin poder anotar con las Águilas desde las Semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX.