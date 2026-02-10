    Liga MX

    Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"

    El atacante de las Águilas reveló por todo lo que paso durante las lesiones que sufrió.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles


    Henry Martín saltó como titular con América después de muchos meses de no hacerlo luego de las lesiones que sufrió y ante eso el atacante contó todo el calvario que vivió durante su etapa de recuperación.

    En entrevista para TUDN la ‘Bomba’ reveló que lloraba y gritaba cuando recaía de alguna lesión y se preguntaba el por qué le pasaban esas cosas a él.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    La razón por la Gignac se ha salvado de otras expulsiones
    1 mins

    La razón por la Gignac se ha salvado de otras expulsiones

    Liga MX
    ¿Por qué no sancionaron con más juegos a André-Pierre Gignac?
    2:26

    ¿Por qué no sancionaron con más juegos a André-Pierre Gignac?

    Liga MX
    Carlos Reinoso y Antonio Santos 'calientan' el Clásico Chivas vs. América
    1 mins

    Carlos Reinoso y Antonio Santos 'calientan' el Clásico Chivas vs. América

    Liga MX
    Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera
    1 mins

    Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera

    Liga MX
    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición
    2 mins

    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición

    Liga MX
    América se refuerza con Thiago Espinoza para el Clausura 2026
    1 mins

    América se refuerza con Thiago Espinoza para el Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero
    1 mins

    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero

    Liga MX
    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado
    1 mins

    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado

    Liga MX
    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6
    1 mins

    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario
    1 mins

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario

    Liga MX

    “Llegaba a casa y me acostaba y decía: " Es que no puede ser, no puede ser, no, no sé qué más hacer". Lloraba, le pegaba a la almohada, gritaba a la almohada

    “La última que me pasó fue hace no sé si un mes, un poquito más… hicimos un interescuadras, estábamos aquí en el club. Pelota larga. Primero me apoyo y pico a la espalda, me tiran la pelota, voy corriendo y cuando estiro la pierna para bajar, sentí en el isquio otra vez”

    “Llevaba como tres semanas entrenando normal con el equipo, todos los trabajos, todo fuerza, y siento, dije: "Ching… pu…".

    “Me di la vuelta y me fui saliendo caminando. Ya iba con los ojos llorosos y me fui directo al vestidor. Entré y agarré mis zapatos. ¡Pam! Lo tiré y empecé a gritar: "¡No puede ser!" Llegaron los médicos, llegó el fisio y yo le, le decía que no quería hablar y me fui directo a bañarme. Y me empecé a tirar el agua y estaba llorando en la regadera, me pegaba en la pared”

    “Estaba llorando porque decía: "No puede ser…No, no me hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué de lo mismo?". Esa fue un momento duro y, y yo veía a los médicos preocupados y sí, con los ojos también llorosos de verme mal… Ahí dije: "Ya está, ya no puedo más" y le dije al, al doctor, "se acabó", Y después de esa no me ha vuelto a pasar nada. Gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar nada”, contó Henry Martín.

    Henry Martín salió como titular en la victoria de América sobre Monterrey, sin embargo, la ‘Bomba’ sigue sin poder anotar con las Águilas desde las Semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry Martín

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX