Oficial: Thiago Espinoza es del América

Las Águilas hacen oficial a su segundo refuerzo en un solo día de cara al Clausura 2026.

América anunció de forma oficial a Thiago Espinoza, defensa uruguayo que llega a reforzar a las Águilas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Se tratea del segundo refuerzo que las Águilas anunciaron en un día, después de que Vinicius Moreira da Lima también fuera reportado ya como elemento de los azulcrema.

Se trata de un zaguero que es considerado joya del futbol de Uruguay. Es canterano del Peñarol, uno de los clubes más importantes del país sudamericano.

El jugador de 21 años se desempeña como lateral izquierdo y llega procedente del equipo de Racing de Montevideo, y competiría por la titularidad con Cristian Borja.

Tuvo minutos en la Copa Libertadores Sub-20 con buen rendimiento y de sus cualidades cuenta buen tiro a centro y sabe finalizar remates desde fuera del área, de igual forma maneja también carriles centrales al jugar con ambos perfiles.