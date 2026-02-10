    Liga MX

    Jonathan Pérez se suma a los refuerzos de Chivas procedente de la MLS

    En los últimos 10 años, el Rebaño ha fichado a 12 jugadores provenientes del futbol de Estados Unidos.

    Por:Kevin R. Yu
    Jonathan Pérez llega a Chivas de la MLS.
    Chivas hizo oficial el fichaje de Jonathan Pérez para sumarse a la lista de jugadores que refuerzan al Rebaño procedente de la MLS de Estados Unidos.

    Jonatham Pérez, extremo mexicoamericano de 23 años, viene del Nashville SC donde registró 32 partidos en los que anotó dos goles y dio tres asistencias en un año y medio.

    También para reforzar a Chivas en el Torneo Clausura 2026 llegó Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire, que de inmediato impactó en el equipo con buen futbol, a tal punto de ser llamado a Selección Mexicana tras disputar tres partidos en la Liga MX.

    Alejandro Zendejas hoy brilla en el América, pero pocos recuerdan que llegó al futbol mexicano gracias a Chivas que se fijó en él en 2016 cuando pertenecía a la academia de FC Dallas.

    En 10 años, son 12 los refuerzos de Chivas que han llegado de la MLS, siete de ellos se han formado en el futbol de Estados Unidos, los casos de Zendejas (FC Dallas), Tony Alfaro (Seattle Sounders), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Daniel Aguirre (LA Galaxy), Fidel Barajas (Real Salt Lake), Brian Gutiérrez (Chicago Fire) y Jonathan Pérez (Nashville SC).

    Dos han sido canteranos que volvieron a Chivas tras jugar en la MLS como Javier ‘Chicharito’ Hernández (LA Galaxy) y Daniel Ríos (Charlotte FC).

    Mientras que Uriel Antuna (LA Galaxy), Alan Pulido (Kansas City) y Miguel Tapias (Minnesota United) han reforzado al Rebaño siendo formados en México, pero llegando directamente de Estados Unidos.

    También está el caso especial de Richard Ledezma, quien firmó con Chivas tras su paso en el PSV Eindhoven, pero que se formó en la academia del Real Salt Lake.

    Jugadores que han reforzado a Chivas procedente de la MLS desde 2016

    • Jonathan Pérez (Nashville SC)
    • Brian Gutiérrez (Chicago Fire)
    • Fidel Barajas (Real Salt Lake)
    • Alan Pulido (Kansas City)
    • Miguel Tapias (Minnesota United)
    • Daniel Aguirre (LA Galaxy)
    • Cade Cowell (San Jose Earthquakes)
    • Chicharito (LA Galaxy)
    • Daniel Rios (Charlotte FC)
    • Uriel Antuna (LA Galaxy)
    • Tony Alfaro (Seattle Sounders)
    • Alejandro Zendejas (FC Dallas)
