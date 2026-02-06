    Liga MX

    Mazatlán vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Guadalajara busca seguir como líder invicto en su visita a los Cañoneros en la Jornada 5.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Video ¡Llega el segundo! 'Hormiga' González marca soberbio gol para Chivas

    Mazatlán recibe a Chivas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del estadio El Encanto, Guadalajara busca seguir como líder invicto.

    Así fueron las acciones del partido

    LE ANULAN GOL A LA HORMIGA GONZÁLEZ

    Video ¡Anulado! La Hormiga había puesto el primero de Chivas pero había fuera de juego

    GOL DE CHIVAS, EFRAÍN ÁLVAREZ PONE EN VENTAJA A GUADALAJARA

    Video ¡Gol de Chivas! Efraín cobra el tiro libre y la barrera le ayuda para el 1-0

    GOLAZO DE LA 'HORMIGA' GONZÁLEZ, COBRA PERFECTO EL PENALTI

    Video ¡Llega el segundo! 'Hormiga' González marca soberbio gol para Chivas

    SE ARMA LA BRONCA CERCA DE LAS BANCAS

    Video ¡Se pudrió todo! Fuerte entrada sobre Ledezma y casi se arma el traka traka
