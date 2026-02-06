Liga MX Mazatlán vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Guadalajara busca seguir como líder invicto en su visita a los Cañoneros en la Jornada 5.

Mazatlán recibe a Chivas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del estadio El Encanto, Guadalajara busca seguir como líder invicto.

Así fueron las acciones del partido

LE ANULAN GOL A LA HORMIGA GONZÁLEZ

GOL DE CHIVAS, EFRAÍN ÁLVAREZ PONE EN VENTAJA A GUADALAJARA

GOLAZO DE LA 'HORMIGA' GONZÁLEZ, COBRA PERFECTO EL PENALTI

SE ARMA LA BRONCA CERCA DE LAS BANCAS