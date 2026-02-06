Mazatlán vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Guadalajara busca seguir como líder invicto en su visita a los Cañoneros en la Jornada 5.
Video ¡Llega el segundo! 'Hormiga' González marca soberbio gol para Chivas
Mazatlán recibe a Chivas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del estadio El Encanto, Guadalajara busca seguir como líder invicto.
Así fueron las acciones del partido
LE ANULAN GOL A LA HORMIGA GONZÁLEZ
Video ¡Anulado! La Hormiga había puesto el primero de Chivas pero había fuera de juego
GOL DE CHIVAS, EFRAÍN ÁLVAREZ PONE EN VENTAJA A GUADALAJARA
Video ¡Gol de Chivas! Efraín cobra el tiro libre y la barrera le ayuda para el 1-0
GOLAZO DE LA 'HORMIGA' GONZÁLEZ, COBRA PERFECTO EL PENALTI
Video ¡Llega el segundo! 'Hormiga' González marca soberbio gol para Chivas
SE ARMA LA BRONCA CERCA DE LAS BANCAS
Video ¡Se pudrió todo! Fuerte entrada sobre Ledezma y casi se arma el traka traka
Relacionados: