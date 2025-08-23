Monterrey goleó a Necaxa en la Jornada 6 del Apertura 2025 y aumentó su racha de victorias a cuatro además de tomar el liderato.

Motivados por su racha de tres partidos en el Apertura 2025 tras un arranque bipolar y jugando ante su gente en la Jornada 6, Rayados se hizo del protagonismo del balón desde el primer segundo de juego.

Necaxa no pudo adaptarse rápidamente a la intensidad de los toques de balón y movimientos del equipo de Domènec Torrent, y tras un par de avisos finalmente llegó el primer gol de la noche de la pierna derecha de Lucas Ocampos.

El argentino prendió un pase retrasado en los linderos de los tres cuartos de cancha del rival y, de primera intención, mandó su potente disparo al ángulo donde Ezequiel Unsain jamás iba a llegar para hacer explotar al Gigante de Acero con el 1-0.

El dominio de Monterrey aumentó tras haber inaugurado el marcador ante su gente y mantuvo a Necaxa encerrado en su zona del campo. Los nervios y la desconcentración provocaron un grave error cinco minutos después del primer tanto.

Y es que Sergio Canales se dispuso a cobrar un tiro de esquina de rutina. El español cobró pegado al primer poste, donde esperó el error del rival y su portero para anotar un gol olímpico y poner de pie a todo el estadio. Antes de la media hora, Rayados ya ganaba 2-0.

Para la segunda parte, Necaxa se animó un poco más al frente, pero al 60', una polémica mano en el área fue revisada por el VAR y el árbitro central otorgó la pena máxima para Monterrey. Sergio Ramos se encargó de cobrar y anotar el 3-0.