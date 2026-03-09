    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX

    El torneo del futbol mexicano tendrá una nueva semana de actividades con partidos llamativos.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

    El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 11 con los partidos de Toluca vs. Atlas, Pumas vs. Cruz Azul y América vs. Mazatlán como los más atractivos.

    Guadalajara regresó al camino de la victoria al derrotar 2-1 a Atlas en el Clásico Tapatío; el Cruz Azul sigue firme como líder al golear 3-0 a Atlético de San Luis.

    América tuvo una gran victoria de visitante ante Querétaro, mientras que Pumas igual ganó en gira contra Necaxa por marcador de 1-0. Toluca sigue a la estela de Cruz Azul con victoria de 3-1 ante Juárez.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 11 comienza el viernes 13 de marzo con dos partidos y continuará el sábado 14 con cinco juegos y el domingo 15 con un par más.

    • Puebla vs. Necaxa

    El partido se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Liga MX oficializa cesión de Emiliano Muñoz del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid

    • Juárez vs. Monterrey

    El partido se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por Fox Deportes.

    • Atlético de San Luis vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Chivas vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México por Amazon Prime y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • León vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Toluca vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

    • Pumas vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

    • Tigres vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 17:00 del centro de México por TV Azteca y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes.

    • América vs. Mazatlán

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, app de TUDN, tudn.com.

