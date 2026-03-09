Liga MX Igor Lichnovsky se despide del América, pero no descarta regreso en el futuro El futbolista chileno se sinceró con los seguidores de las Águilas en un emotivo video.

Video Lichnovsky dice adiós al América, pero no para siempre

América despidió formalmente a Igor Lichnovsky días después de que el jugador chileno fuera anunciado por su nuevo equipo en el futbol de Turquía.

El chileno tuvo la oportunidad de sincerarse frente a la cámara con los aficionados de las Águilas tras una salida del club agridulce por la serie de lesiones que presentó antes de quedar desvinculado del club.

"A toda la afición que siente hoy en día que cerramos un capítulo, les doy las gracias, gracias por lo compartido, por lo vivido, por lo que disfrutamos, algunos les habrá tocado pasar estos momentos en familia o solos, solo me queda agradecerles, decirles un hasta pronto.

"Me voy enamorado en México y si de alguna manera sienten que faltó algo, disculparme porque siempre di el máximo, en algún momento quise pensar que mi lesión fue muy negativa, pero de no haber existido nunca habría mejorado como persona, brindar una mano como me la brindaron a mí, si faltó algo les pido una disculpa.

"Me quedo con todo lo lindo, con todo lo que festejamos, con todos los regalos a las afueras de los entrenamientos y partidos, siempre la gente fue muy linda. Cada vez que nos encontremos por la calle va a ser un abrazo de felicidad y nostalgia porque lo que logramos como afición y Club América no fue nada fácil".

LICHNOVSKY NO CIERRA FUTURO REGRESO AL AMÉRICA

El defensa central aseguró que su despedida del América no es definitiva, pues no descarta que en el futuro pueda regresar para aportar a la institución.

"Para nada siento que haya terminado una etapa, saben que hago muchas cosas fuera del campo y mi relación con el Club América no va a terminar, solo por ahora dentro de, sino que en el futuro nos esperan nuevas ideas, nuevos proyectos, y tampoco cerraría la puerta a tener un gran rendimiento en Europa y poder volver a defender, en alguna otra situación, al equipo.

"No soy el mejor ni el peor, diferente. Nos volveremos a encontrar, si bien es una despedida triste porque nadie quiere irse de donde fue feliz, les deseo más campeonatos, más alegrías, que se vuelva a sentir esa harmonía de levantar copas, nunca sabemos lo que el destino nos tiene preparados.