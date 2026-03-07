    América

    Querétaro vs. América EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Sigue la cobertura del encuentro entre Gallos Blancos y Águilas de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¡Golazo enfermo de Rayito! Contragolpe letal para el gol de Brian Rodríguez

    Para la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el América visitará al Querétaro en La Corregidora en busca de regresar al camino de la victoria y retomar el vuelo rumbo a la Liguilla de la competencia.

    Las Águilas llegan a este encuentro tras una dolorosa derrota en casa de 2-1 ante los Bravos de Juárez, lo que los sacó de los primeros ocho lugares y fuera de puestos de Liguilla.

    Los Gallos Blancos, por su parte, fueron goleados 4-0 por Monterrey y actualmente están en el penúltimo puesto del Torneo Clasuura 2026 y en busca de su segunda victoria de la competencia.

    GOL DEL AMÉRICA

    Brian Rodríguez escapa a velocidad por toda la banda izquierda, se quita a dos defensas, elude al portero y la manda guardar para el Querétaro 0-1 América.

    GOL DE QUERÉTARO

    Jhojan Julio Palacios manda centro al área, remata de cabeza Ali Ávila, el balón pega en el travesaño y pica dentro del área para el Querétaro 1-1 América.

    AméricaQuerétaro

