    Liga MX

    'Loco' Abreu seguirá siendo técnico de Xolos pese a las 'fake news'

    El uruguayo se mantiene firme al frente de Tijuana a pesar de perder de local ante Santos en la Jornada 10.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Sebastián Abreu seguirá siendo técnico de Xolos en el Clausura 2026

    Sebastián ‘Loco’ Abreu seguirá siendo técnico de Xolos pese a las ‘fake news’ que circulan en redes sociales tras perder 1-2 ante Santos Laguna en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    Luego de caer en casa y permitir que Santos acabara con una ‘maldición’ de dos años sin poder ganar de visitante en Liga MX, trascendió un supuesto comunicado de Tijuana anunciando el despido de Sebastián Abreu, lo cual es totalmente falso.

    Daniel Schvartzman reporta para TUDN que, incluso, el estratega uruguayo se mantiene firme en el banquillo de Xolos para lo que resta del Torneo Clausura 2026 pese a marchar en el lugar 15 de la tabla con nueve puntos tras una victoria, seis empates y tres derrotas.

    El ‘Loco’ Abreu dirige a Tijuana desde abril del 2025 y en su primer torneo completo al frente del club logró imponer una marca institucional de 17 partidos sin conocer la derrota.

    En el Apertura 2025, su Xolos hizo un gran torneo acabando la fase regular en el séptimo puesto con 24 puntos y siendo eliminado en Cuartos de Final por Tigres.

    Abreu acepta las críticas por los malos resultados de Tijuana en el Clausura 2026, sin embargo, aseguró que no se clavará en ellas.

    “Para mí, no siendo el ‘Piojo’ Herrera, el ‘Turco’ Mohamed o Guede, todos los entrenadores de gran jerarquía que tuvo el club, el poder ser el primer cuerpo técnico en la historia de tener 17 partidos invictos, me hubiera encantado que lo hubieran podido refrendar.

    “Ahora me toca que me hagan la estadística negativa y, con respeto, de la misma manera que no me potenciaron en las buenas, voy a hacer caso omiso a las malas”, sentenció Abreu tras perder ante Santos en la Jornada 10.

    Liga MXClub TijuanaSebastián Abreu

