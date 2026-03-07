Liga MX Cruz Azul vs. San Luis EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX La Máquina busca seguir como líder e invicto en Puebla, mientras que los potosinos buscarán seguir sumando.

Video ¡Golazo de Palavecino! Tiki taka cementero que el mediocampista mandó a guardar

Cruz Azul recibirá a Atlético San Luis en partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina llega tras vencer a Santos Laguna, mientras que los Potosinos de golear a Mazatlán en la jornada de media semana.

Las acciones del juego

Se salva Cruz Azul, el poste le niega el gol al Atlético de San Luis

Video ¡Se salvó el Cruz Azul! Salles-Lamonge revienta el poste

¡Gol de Cruz Azul! Agustín Palavecino la mandó a las redes.

Andrés Sánchez dejó el terreno de juego por un golpe

Video ¡Se encienden las alarmas en San Luis! El arquero Andrés Sánchez no puede continuar y sale de cambio

Entró desconcentrado Gibrán Lajud al arco de Atlético San Luis

Video ¿Qué estás haciendo Lajúd? Tremendo error del portero que tocó con la mano el balón afuera del área

¡Roja directa! San Luis se queda con 10 jugadores ante Cruz Azul