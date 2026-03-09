    Liga MX

    Keylor Navas rompe el silencio acerca de su renovación con Pumas

    El portero de Costa Rica rompió el silencio acerca de su continuidad en la Liga MX con la UNAM.

    Por:Antonio Quiroga
    Keylor revela lo que detiene su renovación con Pumas

    Keylor Navas habló al fin sobre el tema de su renovación con Pumas, donde dejó entrever que existen diferentes posturas entre el jugador y la directiva para cerrar el trato.

    En entrevista con Yashin Quesada, periodista de Costa Rica, Navas habló sobre este tema que tanto se ha comentado a meses de terminar su contrato.

    "Siempre tiene que haber una negociación. Para que algo se firme tiene que haber dos partes de acuerdo, el club tenía una postura sobre eso y yo tenía otra postura.

    "Como lo dije anteriormente, siempre he estado anuente a querer renovar, pero bueno, a mi edad el estar tranquilo, el vivir, el disfrutar, el jugar bien no va a cambiar. Ya uno trata de disfrutar al máximo, lo que dure", agregó el portero de Pumas.

    KEYLOR ACEPTA PLÁTICAS CON PUMAS HABLA DE OTRAS OPCIONES


    El portero fue cuestionado sobre tener en la mesa otras ofertas para seguir su carrera, donde Keylor Navas enfatizó que ya hay pláticas con Pumas, pero todo puede pasar.

    "No me he puesto nada porque siempre dije que me iba a retirar el día que ya no disfrute o cuando sienta que no me da el cuerpo. Lo de los equipos, yo creo que... para que no suene arrogante, pero cuando un futbolista está haciendo las cosas bien, es normal que otros equipos presten atención.

    "Hubo un acercamiento de parte de Pumas y la situación de está manejando, pero eso no quita el acercamiento de otros equipos, por mí desde diciembre hubiera renovado, lo dije en una entrevista para no llegar a este momento".

    Efraín Juárez cumple un año como DT de Pumas en Liga MX con resultados mixtos
    Liga MX Pumas UNAM Keylor Navas

