    Antonio Mohamed destacó el regreso y la actuación de los jugadores de Toluca

    Además, el Turco reiteró que los Diablos Rojos quieren conseguir el título de la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Toluca recibió y goleó a Juárez en partido dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que sirvió para probar otro cuadro titular y a jugadores que nos son habituales.

    Así lo destacó Antonio Mohamed en la conferencia de prensa tras finalizar el juego, en el que hizo mención sobre el delantero Alexis Vega, quien no había tenido minutos en este torneo.

    “Bastantes buenas noticias hoy han jugado ocho jugadores que no traían ritmo, decidí ya el juego, el equipo pudo mantener la fisonomía, importantísimo el triunfo, la vuelta de Alexis también es reconfortante, necesitaba minutos, a ver si ya la próxima semana puede tener más minutos o todo el partido”.

    El Turco también resaltó el juego que hicieron los jugadores que vienen regresando de lesiones y el debut del uruguayo Franco Rossi.

    “Después los chicos que no han venido jugando lo hicieron muy bien, los centrales, Mau Isaías, Fernando Arce hizo un partidazo, Córdova, Helinho y Nico Castro venían de la lesión hicieron 70, 80 minutos cada uno, Rossi hizo su debut bastante bien”.

    Finalmente, el técnico de Toluca reafirmó que tienen el objetivo claro de conseguir el título en la Concacaf, eliminatoria que enfrentarán ante San Diego FC de la MLS.

    “Creo que en líneas generales hicimos un gran partido, mantenemos la posición en la tabla, ahora a descansar y mañana viajamos a jugar la Concacaf que es uno de los objetivos que tenemos este semestre”.

