Liga MX Gignac causa polémica por usar un supuesto reloj en el Clásico Regio Después de ser el héroe el francés llamó la atención de los aficionados por el accesorio que portó al momento del gol.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Gignac causa polémica por usar supuesto reloj en Clásico Regio

André Pierre Gignac fue el héroe de Tigres en el Clásico Regio con su gol en los últimos minutos del partido, pero ahora está en la polémica por un pequeño accesorio que portó durante el partido.

El francés ingresó al campo al minuto 80, p ero lo hizo portando aparentemente un reloj en la muñeca derecha lo que provocó que inquietud por parte de algunos aficionados ya que por reglamento no está permitido portar dicho accesorio.

PUBLICIDAD

“Gignac de Tigres jugó con un reloj vs. Rayados. Es una pachanga el arbitraje mexicano de la Liga MX. Les vale a los silbantes revisar a los jugadores para que no infrinjan la regla 4”, expresó Fernando Guerrero, analista de TUDN.

🚨🚨Gignac de @TigresOficial jugó con un reloj vs @Rayados

Es ua pachanga el arbitraje mexicano de @LigaBBVAMX. Les vale a los silbantes revisar a los jugadores para que no infrinjan la regla 4. Y su comisión una tierra de nadie.

Cada jornada escandalos en los partidos.… pic.twitter.com/GOVJOMtjcK — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 8, 2026

Ante esta polémica generada, varios seguidores señalaron que Gignac no portaba un reloj sino un Whoop, un dispositivo de seguimiento para monitorear el rendimiento del atleta que no cuenta con pantalla ni botones.

Sin embargo, este dispositivo no estaría permitido su utilización dentro del campo.

En el reglamento de la Liga MX se detalla dentro de la regla 4 que “ los jugadores no están autorizados para llevar o utilizar ningún tipo de equipos electrónicos… excepto en el caso que se permita el uso de EPTS (sistemas de seguimiento y rendimiento)”.