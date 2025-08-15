Diego Cocca fue presentado como nuevo director técnico del Atlas y en la conferencia de prensa ha dicho que "vuelve a casa", pero que el bicampeonato bajo su cargo "es pasado" y que lo que busca en esta nueva etapa con el conjunto de los Rojinegros es ante todo demostrar que tiene "capacidad para transformar equipos" justo como lo hizo la "otra vez".

Pero al mismo tiempo, tiró del pasado para asegurar que en el futbol "no todo es dinero" y que el bicampeonato les demuestra que pueden contruir un buen equipo

"Sé que los trofeos están por allá, los vimos", explicó y añadió, "pero eso es el pasado, ya pasó. Hay otra realidad, otro plantel y hay otro desafío. Empieza ayer, empezó ayer. El desafío es demostrar que tengo capacidad para transformar equipos como lo hicimos en esa vez.

"Lo único que quedó claro es que sí hay capacidad, ahora eso no te asegura nada. Hay que trabajar día a día. Como les decíamos, ayer nos fuimos a las 11:20 de la noche y seguiremos todos los días. Granito de arena para poder armar un equipo que realmente sea competitivo", explicó en un acto acompañado por el presidente del equipo Aníbal Fajer Alonso.

No pudo obviar que cada día la diferencia entre los clubes de la Liga MX, por el tema económico es más grande, pero ahí fue cuando se acordó del pasado y de como se contruyó el bicampeonato del Atlas.

"Entendiendo que esta es una liga que los cinco o seis equipos que realmente son poderosos economicamente cada vez son más poderosos. Pero no todo es dinero en el futbol, si no Atlas no habría salido bicampeón con el presupuesto 16. Esa realidad nos acompaña, nos ayuda. Nos demuestra que se puede, hay que hacerla realidad en el día a día y es construyendo con trabajo en equipo", aseguró.

Finalmente, se dirigió a la afición atlista que a ultimas fechas había demostrado su descontento con los resultados del equipo que ahora mismo marcha en el sitio 12 con cuatro puntos de 12 posibles tras la Jornada 4 del Apertura 2025.

"Entiendo a la afición, los resultados hacen eso. Estamos acá, lo que les pido es apoyo. Todos queremos a la institución de la msima manera. Estamos convencidos y comprometidos para que el equipo funcione, les dé alegrías, se mate adentro de la cnacha, pedimos paciencia y apoyo. Vamos a trabajar las 24 horas para que Atlas esté en el mejor lugar que pueda estar y que se sientan orgullosos de su equipo", concluyó.

Diego Cocca iniciará su segunda etapa al frente de la institución de la misma manera que lo hizo en la primera, enfrentando a Querétaro. En este caso en la fecha 5 de la Liga MX el próximo domingo 17 de agosto en La Corregidora.