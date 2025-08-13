Video ¿Destino? Diego Cocca debutará con Atlas ante Gallos como en el 2020

Como si se rebobinara un casette, las nuevas generaciones no sabrán de eso, y lo reprodujeras en una grabadora desde el principio Diego Cocca vuelve al Atlas y como ocurrió en el 2020 iniciará su segundo ciclo con los Rojinegros como el primero, en el que fue bicampeón, enfrentando a Gallos.

Tras la renuncia de Gonzalo Pineda al frente del conjunto de Jalisco, la directiva atlista no perdió el tiempo y contrato de nueva cuenta al técnico argentino, y justo como pasó el 22 de agosto del 2020, Cocca debutará ante Querétaro.

PUBLICIDAD

Aunque en aquella oportunidad lo hizo en el Estadio Jalisco y en el Apertura 2025 lo hará en La Corregidora.

Cocca tomó el cargo en el 2020 luego de que Rafael Puente dejó el puesto, y de que Rubén Duarte fuera el técnico interino unos días. Puente solo ganó un partido, empató uno más y perdió siete.

Eran los días de la pandemia y el torneo era el Guard1anes 2020, incluso Cocca y su cuerpo técnico debieron hacerse una prueba de Coronavirus para estar ese día en el banquillo en la fecha 6 del torneo.

El marcador fue un escueto 1-0 y el gol lo marcó Edgar Zaldívar a los cinco minutos del encuentro.

Zaldívar hizo el único tanto del juego con cierta ayuda del arquero rival, Gil Alcalá, que rechazó un disparo de Jesús Ichijara y Edgar, entonces, lo mandó a las redes.

Después Cocca y ese Atlas optaron por priorizar el orden defensivo y Querétaro, que era dirigido por Diego Alonso, nunca consiguió anotar pese a sus esfuerzos.

Con ese resultado, los Rojinegros consiguieron su primer triunfo del torneo y salieron del último sitio para colocarse en el puesto 16.

Lo que vino después entre Atlas y Diego Cocca fueron dos años de romance y un bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022).

El técnico se convirtió de tajo en el mejor en la historia del Atlas, antes de partir a Tigres, y ahora a su regreso tratara de "rebobinar" sus éxitos y por lo pronto "inicia la cinta" de la misma manera, enfrentando a Gallos.