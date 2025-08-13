Cocca debutará con Atlas ante Gallos como en el 2020
El técnico argentino inició su etapa con los Rojinegros, que lo llevó al bicampeonato, ante Querétaro.
Como si se rebobinara un casette, las nuevas generaciones no sabrán de eso, y lo reprodujeras en una grabadora desde el principio Diego Cocca vuelve al Atlas y como ocurrió en el 2020 iniciará su segundo ciclo con los Rojinegros como el primero, en el que fue bicampeón, enfrentando a Gallos.
Tras la renuncia de Gonzalo Pineda al frente del conjunto de Jalisco, la directiva atlista no perdió el tiempo y contrato de nueva cuenta al técnico argentino, y justo como pasó el 22 de agosto del 2020, Cocca debutará ante Querétaro.
Aunque en aquella oportunidad lo hizo en el Estadio Jalisco y en el Apertura 2025 lo hará en La Corregidora.
Cocca tomó el cargo en el 2020 luego de que Rafael Puente dejó el puesto, y de que Rubén Duarte fuera el técnico interino unos días. Puente solo ganó un partido, empató uno más y perdió siete.
Eran los días de la pandemia y el torneo era el Guard1anes 2020, incluso Cocca y su cuerpo técnico debieron hacerse una prueba de Coronavirus para estar ese día en el banquillo en la fecha 6 del torneo.
El marcador fue un escueto 1-0 y el gol lo marcó Edgar Zaldívar a los cinco minutos del encuentro.
Zaldívar hizo el único tanto del juego con cierta ayuda del arquero rival, Gil Alcalá, que rechazó un disparo de Jesús Ichijara y Edgar, entonces, lo mandó a las redes.
Después Cocca y ese Atlas optaron por priorizar el orden defensivo y Querétaro, que era dirigido por Diego Alonso, nunca consiguió anotar pese a sus esfuerzos.
Con ese resultado, los Rojinegros consiguieron su primer triunfo del torneo y salieron del último sitio para colocarse en el puesto 16.
Lo que vino después entre Atlas y Diego Cocca fueron dos años de romance y un bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022).
El técnico se convirtió de tajo en el mejor en la historia del Atlas, antes de partir a Tigres, y ahora a su regreso tratara de "rebobinar" sus éxitos y por lo pronto "inicia la cinta" de la misma manera, enfrentando a Gallos.