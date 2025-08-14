Diego Cocca llegó a Guadalajara la mañana de este jueves para reportar en la concentración de Atlas, con quien tendrá su segunda etapa como director técnico luego de conseguir un bicampeonato de ensueño en la Liga MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Si bien el arribo del estratega sudamericano con Atlas generó ilusión entre la afición del equipo, también hay incertidumbre y hasta temor por acabar incluso reprochado en caso de no obtener los resultados deseados.

No obstante, el reto lo ha tomado y señaló que no dudó en volver al equipo del que consideró guarda mucho cariño para tratar de devolverlo a los primeros planos y hacerlo competitivo.

“¡Feliz de regresar a mi club, no le puedo decir que no al Atlas, nunca! Me llamaron, estaba en mi casa tranquilo, tratamos de hacer lo más rápido posible para venir, es un club que me dio mucho, los quiero mucho y consciente de la situación futbolística que está pasando y vengo a ayudar.

“Muy poquito (se tardó en contestar a la solicitud), me llamaron y a los dos días ya estábamos preparando los vuelos. Aquí estamos, venimos con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy en la tarde, pensar en el próximo partido”, indicó Diego Cocca a su llegada al aeropuerto a Guadalajara.

¿DIEGO COCCA NECESITABA DEL ATLAS O EL ATLAS DE DIEGO COCCA?

El estratega argentino también ganó un Campeón de Campeones en 2022 y Balón de Oro de ese año en la Liga MX; ahora, confía en volver a los primeros planos al equipo, que se encuentra duodécimo en la tabla de posiciones tras cuatro jornadas.

“Sí, estoy consciente del momento futbolístico que pasa la institución y si uno pudiera elegir me hubiera gustado estar en otro lugar, confío mucho en el de arriba se cruza en el camino para seguir ayudando.

“Amo México, me ha dado mucho México y eso no va a cambiar nunca y encima venir al club de mis amores se conjunta todo para venir a disfrutar lo que hemos hecho, hemos hecho las cosas bien y demos una oportunidad en este equipo, este club, y mi compromiso es al 100”, recalcó Diego Cocca.

Atlas se mide este fin de semana como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 al Querétaro en el estadio La Corregidora.