    Guadalajara

    El Akron vuelve a recibir denuncia de agresión, esta vez en el estacionamiento

    Una aficionada publicó un video en redes sociales donde relató lo sucedido y solicitó ayuda de las autoridades.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Otra vez bronca en el Akron! Denuncian agresiones tras el juego de Chivas

    El sábado pasado, Chivas recibió a Cruz Azul en partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Akron y que finalizó con resultado favorable a la Máquina Celeste.

    Al finalizar el encuentro hubo molestia de parte de la afición Rojiblanca por el mal paso del equipo en lo que va del torneo, incluso algunos encararon a la directiva de Guadalajara en los pasillos del estadio.

    PUBLICIDAD

    En redes sociales, una aficionada también denunció que atacaron a su hermano y las consecuencias que esto le provocó, en el video relató que lo golpearon sin provocación en el estacionamiento del Akron por lo que tuvieron que llevarlo al hospital.

    En este Apertura 2025 no es la primera vez que sucede algo similar en un juego de Chivas, recordemos que el hermano de Ángel Zaldívar estuvo involucrado en una riña en las gradas tras el juego ante FC Juárez.

    En esa ocasión el familiar del Chelo resultó herido, aunque después se dio a conocer que él también participó en la pelea de forma activa.

    Ante esta situación el Estadio Akron también emitió un comunicado sobre la seguridad dentro del recinto, algo que hizo falta en las inmediaciones en el caso que recientemente sucedió tras terminar el juego ante Cruz Azul.

    Chivas visitará al América tras la fecha FIFA, después tendrá dos juegos como local, uno ante Tigres, correspondiente a la Jornada 1 y el otro frente a Toluca.

    Video ¡Aficionados increpan a directivos de las Chivas!

    Más sobre Guadalajara

    1:37
    ¡Otra vez bronca en el Akron! Denuncian agresiones tras el juego de Chivas

    ¡Otra vez bronca en el Akron! Denuncian agresiones tras el juego de Chivas

    1:52
    Leyenda del América defiende a Chivas al pedir paciencia a Milito

    Leyenda del América defiende a Chivas al pedir paciencia a Milito

    2:06
    Clásico América vs. Chivas: Un partido lleno de misticismo en día 13

    Clásico América vs. Chivas: Un partido lleno de misticismo en día 13

    1 min
    Miguel Layún revela el polémico cruce que tuvo con fan de Chivas

    Miguel Layún revela el polémico cruce que tuvo con fan de Chivas

    1:30
    Layún se ‘encara’ con fan de Chivas y rompe las redes

    Layún se ‘encara’ con fan de Chivas y rompe las redes

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD