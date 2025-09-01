Video ¡Otra vez bronca en el Akron! Denuncian agresiones tras el juego de Chivas

El sábado pasado, Chivas recibió a Cruz Azul en partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Akron y que finalizó con resultado favorable a la Máquina Celeste.

Al finalizar el encuentro hubo molestia de parte de la afición Rojiblanca por el mal paso del equipo en lo que va del torneo, incluso algunos encararon a la directiva de Guadalajara en los pasillos del estadio.

En redes sociales, una aficionada también denunció que atacaron a su hermano y las consecuencias que esto le provocó, en el video relató que lo golpearon sin provocación en el estacionamiento del Akron por lo que tuvieron que llevarlo al hospital.

En este Apertura 2025 no es la primera vez que sucede algo similar en un juego de Chivas, recordemos que el hermano de Ángel Zaldívar estuvo involucrado en una riña en las gradas tras el juego ante FC Juárez.

En esa ocasión el familiar del Chelo resultó herido, aunque después se dio a conocer que él también participó en la pelea de forma activa.

Ante esta situación el Estadio Akron también emitió un comunicado sobre la seguridad dentro del recinto, algo que hizo falta en las inmediaciones en el caso que recientemente sucedió tras terminar el juego ante Cruz Azul.

Chivas visitará al América tras la fecha FIFA, después tendrá dos juegos como local, uno ante Tigres, correspondiente a la Jornada 1 y el otro frente a Toluca.