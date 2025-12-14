    Liga MX

    Campeones de Liga MX: Los títulos tiene cada equipo en México

    Una nueva Final de la Liga MX se define este domingo 14 de diciembre entre Toluca y Tigres.

    Video ¿Miedo en Toluca? Esta es la 'cábala' que tendría Tigres para la Final

    La Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres puede mover en demasía la lista de campeones de la Liga MX, donde se pueden igualar a otros clubes en cantidad de títulos.

    Los Diablos Rojos van por su primer bicampeonato en la era de los torneos cortos, mientras que los de la UANL a cerrar una gran década llena de éxitos y campeonatos en la era Gignac.

    ¿Quién es el más ganador del futbol mexicano?


    El equipo con más campeonatos en la historia del futbol mexicano es el América con un total de 16 títulos en la era profesional. Le siguen las Chivas de Guadalajara con 12 y Toluca con 11.

    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de Liga MX en la era profesional?


    Tigres, que sumaba seis títulos en 12 años, se mantiene a solo uno del Cruz Azul y lo puede empatar este domingo. Toluca va por su corona 12 para igualar a Chivas como el segundo más ganador.

    • Club América: 16 campeonatos (último conseguido en el Apertura 2024)
    • Chivas de Guadalajara: 12 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2017)
    • Deportivo Toluca: 11 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2025)
    • Cruz Azul: 9 campeonatos (último conseguido en el Guardianes 2021)
    • Club León: 8 campeonatos (último conseguido en el Guardianes 2020)
    • Tigres: 8 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2023)
    • Pumas: 7 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2011)
    • Pachuca: 7 campeonatos (último conseguido en el Apertura 2022)
    • Santos Laguna: 6 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2018)
    • Rayados de Monterrey: 5 campeonatos (último conseguido en el Apertura 2019)
    • Atlante: 3 campeonatos (último conseguido en el Apertura 2007)
    • Atlas: 3 campeonatos (último conseguido en el Clausura 2022)
    • Necaxa: 3 campeonatos (último conseguido en el Invierno 98)
    • Puebla: 2 campeonatos (último conseguido en la Temporada 89-90)
    • Zacatepec: 2 campeonatos (último conseguido en la Temporada 57-58)
    • Veracruz: 2 campeonatos (último conseguido en la Temporada 49-50)
    • Club Oro: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 62-63)
    • Morelia: 1 campeonato (conseguido en el Invierno 2000)
    • Real Club España: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 44-45)
    • Tecos: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 93-94)
    • Xolos de Tijuana: 1 campeonato (conseguido en el Apertura 2012)
    • Asturias: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 43-44)
    • Tampico: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 52-53)
    • Club Marte: 1 campeonato (conseguido en la Temporada 53-54).
    Video La dura promesa de Nahuel y Gorriarán a la afición de Tigres
    Liga MXPachucaAméricaAtlasAtlético San LuisCruz AzulGuadalajaraJuárezLeónMazatlán FCMonterreyNecaxaPueblaPumasQuerétaroTigresSantos LagunaToluca

