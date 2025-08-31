    Guadalajara

    Afición encara a directiva de Chivas tras perder vs. Cruz Azul

    Fans rojiblancos gritaron e insultaron a Mariano Varela y 'Chapo' Sánchez tras el partido de la Jornada 7.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Aficionados increpan a directivos de las Chivas!

    Momentos de tensión se vivieron en Chivas después de que el Rebaño perdiera ante Cruz Azul (1-2) en el Estadio Akron por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

    Al término del partido, la afición encaró a la directiva del Guadalajara por los malos resultados en la gestión de Gabriel Milito, quien en rueda de prensa aseguró que no piensa en renunciar.

    En el video que circula en redes sociales se ve a sector de fans que gritan e insultan a Mariano Varela y Jesús ‘Chapo’ Sánchez, quienes se encontraban detrás de las barreras de seguridad.

    Varela es el director de futbol institucional, mientras que el ‘Chapo’ Sánchez, tras anunciar su retiro al final del Apertura 2024, fue anunciado delegado deportivo de Chivas.

    En el video se alcanza a escuchar una de las quejas de la afición: el que Milito encare los partidos con línea de cinco, en lugar de poner un sistema más ofensivo.

    El Rebaño encajó su cuarta derrota en el Apertura 2025, torneo en el que registra una victoria y un empate.

    Lo que preocupa a la afición rojiblanca es que el próximo partido es ante el acérrimo rival, el América, quien llegará al Clásico Nacional con cuatro triunfos consecutivos.

    Video Gabriel Milito adelanta el fin del ciclo con Chivas

    Guadalajara

