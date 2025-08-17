Video ¿Indirecta o dardo? Chivas le responde a Ángel Zaldívar tras escándalo de su hermano

El Estadio Akron se pronunció a la pelea protagonizada por el hermano de Ángel Zaldívar, delantero de FC Juárez, en el partido entre Chivas y Bravos este sábado.

El recinto, que será sede mundialista el próximo año, lamentó la riña en la tribuna y de paso le respondió a Zaldívar al asegurar que la seguridad actuó rápida y correctamente.

PUBLICIDAD

“El Estadio Akron informa que tras revisar la grabación del circuito cerrado de videovigilancia, se puede confirmar que los protocolos de seguridad operaron de manera oportuna, inmediata y eficaz, ya que la intervención de los elementos de seguridad se dio en un lapso de 7 segundos para contener la situación”, se lee en el comunicado.

Además, el Estadio Akron detalló que ni el hermano de Ángel Zaldívar ni las demás personas involucradas en la pelea levantaron cargos.

“Los involucrados en el altercado fueron plenamente identificados y detenidos por las autoridades de la policía local. Se les ofreció servicio médico y ninguna de las partes levantó cargos en el momento”, se agrega en el boletín.

Tras la victoria de Juárez sobre Chivas (1-2) en la Jornada 5, Ángel Zaldívar denunció agresiones contra su sobrina, menor de edad, y su hermano, quien terminó con la nariz fracturada.

Sin embargo, horas después circularon nuevos videos en redes sociales donde se ve a su hermano golpeando y pateando, junto a otra persona, a un aficionado de Chivas.