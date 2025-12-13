    Liga MX

    Sorpresa en Chivas: ¡tienen a segundo refuerzo para el torneo de 2026!

    Ricardo Marín recibe extensión de contrato en el Guadalajara al ser de la confianza de Gabriel Milito para el próximo torneo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video De último momento: Chivas tiene a su segundo refuerzo para 2026

    El Club Guadalajara da mayor profundidad a su delantera con la renovación de contrato de Ricardo Marín, hasta el año 2029, pese a que su acuerdo original con Chivas expiraba en el 2026. La determinación refleja confianza en el trabajo del delantero, quien llegó procedente de Puebla.

    Marín es del agrado del director técnico Gabriel Milito y tendrá otra oportunidad de competir en la parte ofensiva del cuadro tapatío, donde lo acompañará la ‘Hormiga’ González y el recién llegado Brian Gutiérrez, del Chicago Fire.

    PUBLICIDAD

    En el mercado de invierno para el Guadalajara se maneja también la incorporación de Ángel Sepúlveda, qu ien dejará a Cruz Azul para integrarse al Rebaño Sagrado y dar más profundidad al sector.

    En el recién terminado Clausura 2025, la ‘Hormiga’, campeón de goleo, y Marín llevaron parte del peso ofensivo del Guadalajara, que reporta este lunes a pretemporada con los exámenes médicos de rigor de cara al próximo torneo, que arranca el 9 de enero del 2026.

    La renovación hasta el 2029 busca darle estabilidad al jugador y evitar incertidumbre contractual en el corto plazo. Al futbolista le da un respaldo institucional y extenderle la confianza en el proyecto de Milito.

