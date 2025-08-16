Cruz Azul vs. Santos Laguna se disputó este fin de semana como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 y el cuadro cementero presentó una novedad en su alineación titular.

Nicolás Larcamón debutó al juvenil de 20 años de edad Karol Jaziel Velázquez Mendoza como defensa central, un futbolista que puede convertirse en el sustituto de Gonzalo Piovi cuando se confirme su partida.

La salida inminente del argentino hacia la MLS hizo pensar que el posible sustituto fuera Jesús Orozco Chiquete, quien llegó al equipo desde el torneo pasado y con un elevado costo en su transferencia; sin embargo, parece que Larcamón aún busca al sustituto ideal.

Jaziel Mendoza jugó su primer partido de Liga MX, aunque en el torneo pasado fue un asiduo titular con el equipo de Cruz Azul Sub-23 donde jugó 15 partidos, 14 de ellos como titular.

Además, formó parte de los celestes en la pasada Leagues Cup, aunque no jugó, se quedó en la banca; debutó con el primer equipo en la Concacaf Champions Cup ante el Real Hope en febrero pasado.

Pese a que se perfila como sustituto de Piovi, de acuerdo con Adrián Esparza para TUDN, el argentino también apareció como titular este sábado ante Santos Laguna en lo que puede ser su último partido como celeste.