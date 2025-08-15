Video Si se va Piovi de Cruz Azul, este es el jugador que lo sustituiría

Con el mercado de fichajes aún en marcha, en Cruz Azul se mueven las aguas con las altas y bajas ya con la Liga MX Apertura 2025 en marcha y luego de que se anunciara, al fin, la salida del griego Georgios Giakoumakis hacia la Superliga de Grecia.

Con ello, la oportunidad de que Gabriel ‘Toro’ Fernández vuelva al primer equipo se abrió, incluso ya se encuentra en los registros de la Liga MX para este semestre y con oportunidad de que pueda participar este fin de semana dentro de la Jornada 5 contra Santos Laguna.

Cabe recordar que Giakoumakis se fue a préstamo al PAOK en una presentación telenovelesca y en una buena transacción de Cruz Azul para recuperar algo de lo mucho que se invirtió en él. El griego se bajó las pretensiones salariales, además abonaron 2 millones de dólares por el préstamo y se liberó la plaza de NFM.

Al liberarse la plaza de No Formado en México, Cruz Azul no va por otro jugador, tras caerse el fichaje de Luka Jovic, y subió a ‘Toro’ Fernández al primer equipo, luego de estar en la Sub-21, para estar en el primer equipo y puede tener participación este sábado.

De acuerdo con información de Adrián Esparza en Insiders de TUDN, se descartó que llegue alguien de centro delantero, pero pasa algo con Gonzalo Piovi. Al argentino lo siguen durante Leagues Cup por parte del Inter Miami; les gustó su participación, lo sondearon, le fueron subiendo a las pretensiones y Cruz azul dijo: ‘si subes a 7 o 7.5 millones de dólares se va vendido’; e Inter Miami dispuesto a pagarlo.

¿Por qué aceptaría Cruz Azul la oferta de Inter Miami? Del lado negocio pagaron 3.8 millones de dólares hace un año y ocho meses, lo van a vender en el doble, en un mes cumple 31 años y a nivel negocio es el momento de soltarlo. A Gonzalo Piovi le encantó el reto del cuadro flamenco.

¿QUIÉN OCUPARÁ EL LUGAR DE GONZALO PIOVI EN CRUZ AZUL DE CONCRETAR SU SALIDA?

De acuerdo con Adrián Esparza, es el zaguero Jesús Orozco Chiquete quien pasaría a ocupar ese lugar y sería titular tras invertir mucho dinero en él, tras llegar a La Máquina en el Clausura 2025 tras su paso por Chivas.

“A la gente no le importa demasiado el negocio porque no le entra en la cartera y se queda molesta porque se va Piovi y no llega alguien más”, afirmaron en Insiders para TUDN.

Sin embargo, sí puede llegar un nuevo elemento si se encuentran una oportunidad de mercado, un jugador libre, alguno que digan; ‘éste vale cinco millones de dólares y éste nos va a solucionar’, sino va a ser difícil que pueda llegar alguien más, por lo que, de entrada, parece que será Chiquete.