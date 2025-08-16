Niña pide a Gonzalo Piovi no irse de Cruz Azul entre lágrimas

Video Entre lágrimas, pequeña aficionada pide a Piovi que no se vaya

Gonzalo Piovi, jugador del Cruz Azul, vivió un momento conmovedor con una pequeña aficionada quien, entre lágrimas, le pidió no irse del conjunto cementero ante la posibilidad de emigrar a la MLS.

"No quiero que te vayas", clamó la niña al lateral argentino quien salía de una sesión de La Noria al momento de recibir a la pequeña aficionada a la que en primera instancia le dio su autógrafo para, posteriormente, tomarse una foto con ella, todo en un momento captado por la cuenta @ElChemin1.

Ya posteriormente, en la misma cuenta se hizo eco de otro encuentro que la pequeña Evelyn tuvo con su ídolo Gonzalo Piovi horas después en donde el argentino le regaló ya su playera, a la vez que recibió la misma petición de no irse de la escuadra celeste.

El momento se hizo viral ante lo que parece ser la recta final de Gonzalo Piovi como elemento del Cruz Azul en una etapa que parece dejar huella al menos en un sector de la afición del conjunto de La Noria.

Todo parece indicar que Gonzalo Piovi emigrará al Inter Miami, equipo en donde juega Lionel Messi, razón de peso para convencer a su compatriota de cambiar de aires.