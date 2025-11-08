José Juan Macías sufrió una lesión aparatosa en la rodilla izquierda en el Cruz Azul vs. Pumas y tuvo que salir de cambio al minuto 10 del partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

El delantero de Pumas chocó con José Paradela en la búsqueda del balón y el cuerpo del futbolista de La Máquina cayó sobre su pierna izquierda haciéndole palanca.

Efraín Juárez mostró preocupación y de inmediato llamó a su cuerpo médico para que atendieran a JJ Macías que no pudo continuar el partido y salió de cambio por Pedro Vite.

JJ Macías no pudo doblar su rodilla y tuvo que ser apoyado por el servicio médico de Cruz Azul para poder abandonar la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

“Es una pena esto. Es muy poco probable que pueda seguir y es altamente probable que pueda referir otra vez una ruptura de ligamento cruzado como ya le ha pasado. Ojalá no sea así”, mencionó Rafa Puente en plena transmisión de TUDN.

Tras iniciar el segundo tiempo, Adrian Esparza reportó a TUDN que, a falta de realizarse los exámenes médicos correspondientes, ya hay un primer informe médico en Pumas sobre la lesión de JJ Macías.

“Tengo malas noticias: ligamento colateral medial la lesión que tiene JJ Macías. Lamentablemente la misma lesión que ha tenido los últimos años. Mucha fuerza, muy duro lo que está viviendo JJ Macías”.

Cabe recordar que, en menos de un año, José Juan Macías se rompió los ligamentos cruzados de ambas rodillas cuando militaba en Chivas. Dichas lesiones lo dejaron al borde del retiro.

Tras su paso por Santos, empañado también por lesiones, y una prueba fallida en el Real Valladolid, Pumas le dio una segunda oportunidad a JJ Macías y lo fichó con el salario mínimo en el Torneo Apertura 2025.