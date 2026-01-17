    Liga MX

    Cruz Azul vs. Puebla EN VIVO: Expulsión para La Franja en el Cuauhtémoc

    La Máquina y La Franja se miden en el Estadio Cuauhtémoc que ha causado polémica en los últimos días.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Inicia la transmisión! Tijuana vs Atlético San Luis, en directo aquí

    Cruz Azul y Puebla se enfrentan en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 la noche de este sábado 17 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.

    La Máquina de Nicolás Larcamón vienen de vencer 2-0 al Atlas en la jornada doble, mientras que La Franja de Albert Espigares derrotó 2-1 a Mazatlán a media semana.

    El partido se disputa en el Estadio Cuauhtémoc con Cruz Azul de local luego de que rentara el recinto para el Clausura 2026 tras su salida del Estadio Olímpico Universitario.

    El Estadio Cuauhtémoc está en el ojo del huracán por el mal estado de su cancha. En el Puebla vs. Mazatlán se hizo viral la imagen de un jugador que casi se lesiona por un socavón que se creó tras una entrada.

    Horas antes del Cruz Azul vs. Puebla, Faustine Robert, del Toluca Femenil, se lesionó su tobillo izquierdo al atorarse su pie en el césped al momento de que mandó un centro.

    1' Inicia el partido en el Estadio Cuauhtémoc

    Comienza el encuentro de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Puebla.

    10' Puebla se queda con un jugador menos

    Tras revisar el VAR, el árbitro le muestra la tarjeta roja a Fernando Monárrez por una plancha en el tobillo de Erik Lira.

    Partidos de Jornada 3 del Torneo Clausura 2026

    • Mazatlán 1-5 Monterrey
    • Necaxa 0-1 Atlas
    • Chivas 2-1 Querétaro
    • Tigres vs. Toluca
    • Xolos vs. San Luis
    • Pumas vs. León
    • Santos vs. Juárez
    • Pachuca vs. América
    Liga MXCruz AzulPuebla

